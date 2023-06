Para detectar anomalías o simulaciones en los registros de desaparición de personas en los Estados, Andrés Manuel López Obrador informó que se prepara un nuevo censo de víctimas. Así respondió a EL INFORMADOR ayer en su conferencia matutina, tras cuestionársele sobre las diferencias en las cifras de la Fiscalía de Jalisco y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Mientras Jalisco encabeza este delito en México, el Presidente acentuó que se tiene contacto con todas las Fiscalías estatales para crear el nuevo registro, que estará en un mes. “Se está haciendo un censo nuevo para tener plena certeza de cuántos desaparecidos hay realmente”.

Jalisco presenta esas inconsistencias: el Registro Nacional reporta 14 mil 985 personas de las que se desconoce su paradero, pero el Sistema de información sobre víctimas de desaparición del Estado suma 14 mil 041.

Para López Obrador, el nuevo registro nacional establecerá una coordinación con los Estados que tengan la mayor crisis, como Jalisco, con el objetivo de cuestionarles qué están haciendo para privilegiar la búsqueda con vida de las víctimas.

Jorge Ramírez Plascencia, académico de la UdeG, recordó que la Ley de Personas Desaparecidas obliga a la creación de un registro estatal en donde se identifique la cantidad total de desaparecidos y los datos de cada uno. Este padrón debía ser presentado hace un año. Sin embargo, no hay noticias, según han denunciado diversas organizaciones civiles.

Van de la mano de EU contra los call centers fraudulentos

Luego de lo sucedido en Jalisco en las últimas semanas, donde los cuerpos de ocho jóvenes trabajadores de un call center quienes se hallaban desaparecidos fueron hallados en un barranco de Zapopan, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se investiga a este tipo de “empresas”.

Aseveró el Mandatario que es muy lamentable lo que ocurrió en este caso; sin embargo, ya se trabaja desde el Gobierno federal de la mano de Estados Unidos (EU) y sus autoridades, que identificaron las operaciones de empresas desde las cuales se defrauda a extranjeros con inmuebles y la compra-venta de tiempos compartidos.

“Es muy lamentable la desaparición y luego encontrar a las víctimas en fosas clandestinas. Esto último que sucedió en Jalisco, que tiene que ver con denuncias que ya se habían presentado e independientemente de lo que se dedicaban los que perdieron la vida, esto no puede permitirse, aceptarse, y que se aplique justicia, ¿no?

“Ya se están haciendo investigaciones, hemos estado atentos a este caso y a otros; en lo que corresponde a Jalisco, estamos trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, y también tomando en cuenta algunas recomendaciones del Gobierno de EU”.

Aunque se cuestionó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre en qué consisten dichas recomendaciones, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Al respecto el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que en el caso de la Entidad es la Fiscalía Estatal la que mantiene el contacto con el país vecino, pero tampoco dio detalles “por ser una investigación en curso”.

Hasta el momento no hay información alguna sobre los causantes de este crimen.

El pasado 30 de mayo se dio a conocer que 12 de las 19 empresas identificadas por el Departamento del Tesoro de EU y relacionadas con el crimen organizado, están en Jalisco.

Tan sólo en 2022, las autoridades estadounidenses registraron 600 denuncias por parte de víctimas en el extranjero, que estiman pérdidas por al menos 39.6 millones de dólares.

Sin embargo, no existía en México o Jalisco ninguna investigación en contra de este tipo de empresas; incluso el call center donde trabajaban estos jóvenes, no contaba con algún permiso para operar.

“Estados que no se sumen no pueden con el reto”

Si bien las Entidades tienen la autonomía de decidir si se suman o no al sistema de salud del IMSS-BIENESTAR, para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aquellos Estados que no se han unido al programa no han podido con el reto de brindar salud de calidad a sus ciudadanos.

Entre dichos Estados se encuentra Jalisco, además de Yucatán, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.

Para el Presidente, existen varias razones por las cuales las Entidades no se suman, siendo una de ellas que consideran que ellos pueden ofrecer los servicios médicos.

“Y sí puede darse el caso, pero hasta ahora no conozco uno donde en un Estado los servicios de salud funcionen bien y que sea gratuito. Dicen que debe de haber cuota, si funcionaran no habría problema, pero no funcionan, ese es el problema”.

Si bien se hizo el intento de descentralizar los servicios mediante el Seguro popular, esto no ocurrió.

“Eso del Seguro Popular, ni era seguro ni era popular”, se burló el Mandatario, antes de asegurar que lo peor de esto es la corrupción que se mantiene al interior de algunas dependencias estatales.

“Lo más grave es que unos no quieren (sumarse) porque saben que si no aceptan tenemos la obligación de darles el fondo, y entonces al darles el dinero ya compran la medicina, pagan los servicios, tienen que mejorar los hospitales.

“Y en todo eso antes sin duda había ‘chanchullo’: los que se dedican a vender medicinas, políticos corruptos, tienen compromisos con los gobernadores, con algunos políticos y dueños de distribuidoras, y por eso dicen que no quieren al IMSS-BIENESTAR”.

Dijo también que hay quienes han cambiado de opinión sumándose al sistema, como en el caso de Durango, que tras dialogar con el gobernador, Esteban Alejandro Villegas, decidió incorporarse al sistema.

Acusa a Austria por “actitud muy prepotente”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó ayer al Gobierno de Austria de tener una actitud “muy prepotente”, en la demanda del Gobierno mexicano para que regrese el Penacho de Moctezuma a nuestro país.

Señaló el Ejecutivo en la mañanera que se debe de mantener la petición de que el Penacho de Moctezuma regrese, y recuperar todo lo que otras naciones “se robaron” de nuestro país.

“Es un tema histórico. El mismo Maximiliano de Austria quiso traer el Penacho, y estaba, creo que su hermano de monarca y no se lo permitieron y esa ha sido la historia, una actitud muy prepotente del Gobierno de Austria.

“En los últimos tiempos han argumentado que no se puede mover (la pieza) porque se destruye. Es algo que no tiene sustento, consideramos nosotros, la verdad es que no lo quieren entregar; debemos mantener esa demanda y hay que recuperar todo lo que se robaron, todo lo que sustrajeron de México, en este caso y en otros”.

Aseguró que en estos casos no sólo los Gobiernos se sienten dueños de estos bienes culturales, sino también asociaciones de especialistas que se convierten también en dueños de estos bienes culturales de otros países.

El penacho de Moctezuma está bajo resguardo del Gobierno de Austria. EFE

