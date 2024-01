Con alrededor de 400 denuncias presentadas, cientos de expedientes abiertos y evidencias irrefutables, la diputada federal María Elena Pérez-Jaén Zermeño, anunció que presentará en los próximos días más denuncias por actos de corrupción contra la administración del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia magistral, la experta y decana en temas de transparencia, reveló que hasta el momento ha presentado un total de 112 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y 278 denuncias administrativas ante la Secretaría de la Función Pública.

“Solamente he recibido una notificación porque yo las he presentado en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, pero la pasaron a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, pero el tema es que no me responden”, afirmó.

Entre los denunciados por la legisladora se encuentran Ignacio Ovalle Fernández y Leonel Cota Montaño, entre otros, por el desfalco de 20 mil millones de pesos y un subejercicio de 20 por ciento en Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana); Ana Gabriela Guevara por malversación de fondos por 490 millones de pesos en la CONADE (Comisión Nacional del Deporte); Javier May por el quebranto de 2 mil 800 millones de pesos del programa Sembrando Vida; Marcelo Ebrard por la desaparición de 100 millones de dólares que habían sido destinados para detener la migración; y Luisa María Alcalde por irregularidades en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. También tiene denuncias presentadas por contratos entregados a amigos de los hijos del presidente López Obrador, y otras más por irregularidades en los proyectos insignia del actual régimen.

Tras rechazar que sienta algún tipo de temor o miedo por posibles represalias a sus acciones, adelantó que el próximo lunes estará interponiendo otras denuncias.

No obstante, sí reprochó que instituciones que deberían estar presentando estos recursos no lo estén haciendo.

“Hay gente que me dice ‘nombre diputada esto no va a prosperar’, y pues seguramente en esta administración no va a prosperar pero yo no me puedo quedar de brazos caídos. Estas denuncias deberían estarlas presentando la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, no la diputada. “No saben qué esfuerzo es ir recabando esta información. No está fácil, porque pues las denuncias tienen que ir acompañadas de hechos, de documentos. Yo creo que lo mejor sería que el Fiscal Alejandro Gertz Manero, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, y el Secretario de la Función Pública se fueran, junto con todos los de Morena, junto con todos los del gobierno de la 4T”.

Reconocen valentía por denunciar actos de corrupción

Invitada por la Agrupación Política Nacional Plural «Confío en México» y «Foro Plural Jalisco», con el respaldo de más de 70 organizaciones civiles entre las que destacan, Xiudadanos, Frente Cívico Nacional, Misión Rescate México, Consejo Cívico Ciudadano, Unidos por México, Jalisco Unido, Jalisco Activo, Conciencia Cívica Jalisciense, Valentín Gómez Farías, Por la grandeza de Jalisco, entre otras, Pérez-Jaén, fue recibida por el presidente nacional de Confío en México, Salvador Cosío Gaona, quien le agradeció su compromiso con la sociedad y su valor al denunciar y poner a la vista de todos, con datos duros y contundentes la corrupción en la época del bienestar.

La intención de la invitación dijo Cosío, es “que la gente que hoy nos acompaña, que abarrotó este patio central de la Canaco, vaya con sus agremiados, con sus familias, con sus círculos, a distribuir esta valiosa información que nos trae la diputada, a provocar esa inyección de conducción cívica para que la gente esté enterada de la corrupción en el gabinete del presidente y en sus proyectos faraónicos; para que se dé cuenta de los negocios y corruptelas de los hijos del propio Andrés Manuel al amparo de la presidencia. La única forma de cambiar esto es trabajando e informándonos para que haya un cambio en el país”, afirmó el también exdiputado local y federal.

