A partir de diciembre, ponen a rodar "scooters" eléctricos en Zapopan

El Ayuntamiento de Zapopan anuncia que a partir del 2 de diciembre arrancará la prueba piloto para uso de "scooters" o patines eléctricos en Zapopan.

Para esa fecha, cuatro empresas desplegarán mil "scooters" en un polígono que parte de Chapalita, conecta con Ciudad de los Niños, Ciudad del Sol y La Estancia hacia Guadalupe y Periférico, así como también incluye Ciudad Granja y el entorno del Parque Metropolitano.

Para esta prueba se aceptaron cuatro propuestas de las empresas Bird, Frog, Grin y Movo; cada una aportará 250 patines para esta etapa de prueba.

"Esta nueva alternativa de transporte flexibiliza y aumenta la multimodalidad, dado que es compatible con otros medios como la movilidad peatonal, ciclista y el uso del transporte público, reduce los viajes en auto, y por ende, baja las emisiones de gases de efecto invernadero y las emisiones contaminantes", destaca el Ayuntamiento zapopano en un comunicado.

Con esta etapa de pilotaje, las autoridades y las empresas buscarán determinar la factibilidad de la operación permanente de estos sistemas.

Se contempla que si el municipio de Guadalajara a esta iniciativa, el polígono de operación pod´ria ampliarse hacia la zona norte de Zapopan, que incluye el Centro Histórico, La Constitución, Santa Margarita y Zona Real.

La Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan (DMTZ) recibió siete solicitudes para la operación de bicicletas sin anclaje y patines eléctricos; sin embargo, notifica que se rechazaron tres de ellas por incumplimiento de los requisitos solicitados o dado que los vehículos propuestos, al ser inspeccionados, presentaron deficiencias que podrían derivar en riesgos para la integridad física de los usuarios.

Cabe mencionar que la llegada de este servicio no representa un solo peso de inversión para el Gobierno de Zapopan, dado que, una vez que las empresas entren en operación normal tras la prueba piloto, pagarán una contraprestación al municipio por cada dispositivo que tengan operando y con estos recursos se construirá mayor infraestructura para de movilidad.

Usuarios de "scooters" y empresas tendrán reglas

Los usuarios de patines eléctricos deberán seguir las reglas de tránsito de los ciclistas, esto es: circular por ciclovías o por el centro del carril extremo derecho y no podrán circular por las banquetas; deberán respetar las señales de tránsito y los sentidos de las calles establecidos.

Además, tendrán prohibido estacionar los patines eléctricos obstruyendo banquetas y espacios peatonales a menos de contar con un espacio señalizado para este fin, que las empresas se encargarán de marcar. También podrán estacionarse en los mismos cajones para los automóviles, así como contarán con cajones exclusivos.

Las empresas tienen la responsabilidad de socializar este servicio en las colonias donde habrá operación, contar con seguros de cobertura amplia para hacer frente a eventualidades de los usuarios, así como realizar cargos o retirar el servicio a las personas que realicen acciones peligrosas, como circular por carriles centrales de avenidas principales o por no respetar los reglas establecidas.

Asimismo, entregarán al Municipio la información de los viajes generados, lo que servirá a la autoridad zapopana para nutrir estudios de movilidad que fundamenten proyectos futuros.

Las empresas operarán con libre mercado y cobrarán entre 10 y 15 pesos por desbloquear el vehículo, así como de 2 a 3 pesos por minuto de uso. La presencia de cuatro empresas garantiza que habrá competencia, lo que beneficia a los usuarios. A su vez, tendrán la responsabilidad de educar continuamente a los usuarios para que aprendan a usar los patines y conozcan las reglas de circulación en las vialidades.

El Ayuntamiento dde Zapoopan no realizó ningún cobro a las empresas para participar en la prueba piloto con el fin de que no generen derechos antes de que obtengan permisos de operación ordinaria; serán expulsadas del pilotaje aquellas que no respeten la cantidad de patines autorizados para este fin.

Finalmente, está prohibido poner publicidad en los patines más allá de la marca de la empresa que ofrece el servicio; tampoco se permiten anuncios en los cajones exclusivos para estacionar estos vehículos.

La reglamentación completa para incorporar esta nueva opción de transporte se encuentra en el Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial para el Municipio de Zapopan, Jalisco, y el Manual de procedimientos y criterios técnicos aplicables a la operación de Sistemas de Bicicleta y/o Transporte Individual en Red del Municipio de Zapopan, Jalisco; ambos disponibles en el portal web www.zapopan.gob.mx.