Descartan que circulación de patines eléctricos implique reformas a la ley

La entrada en circulación de patines eléctricos o del esquema de bicicleta sin anclaje debe ser regulada por los municipios y no implica reformas a la ley, explicó el diputado Jonadab Martínez García, presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso de Jalisco; argumentó que, aunque estos esquemas de “micro movilidad” no están contemplados en la legislación estatal, les corresponde a los municipios autorizar las licencias a los particulares que dan este tipo de servicios.

“No necesitamos una modificación a la Ley de Movilidad dado que es una prestación de servicio de tipo municipal. Estos moto patines o bicis sin anclaje no tienen placas, no están registrados en un padrón vehicular y la Secretaría de Transporte no tendría que incluirse, son los municipios los que dan licencias comerciales para la prestación del servicio”, comentó.

El legislador señaló que la reglamentación emitida por el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) para la operación de estos esquemas de transporte debe considerar las experiencias negativas en su aplicación y evitar lo que sucedió en la Ciudad de México por la obstrucción de banquetas o calles donde se dejaban desordenadamente los patines o bicicletas.

Viajará a foro

El presidente de la Comisión legislativa de Movilidad, Jonadab Martínez, anunció que acudirá a la ciudad de Puebla donde participará en el segundo “Encuentro de Diputados Locales por la Movilidad”, que se realizará el próximo viernes 18 de octubre.

El incremento del padrón vehicular de motocicletas y la legislación de micro movilidad (como: moto patines y bicicletas); serán los temas del foro, donde se espera la participación de 45 legisladores locales de todo el país.

NM