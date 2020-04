A machetazos, asesinan a tres personas en El Salto; y encuentran a uno calcinado

“Para allá yo no me meto, dicen que hay una casa de seguridad allá, para arriba del cerro”, advirtió un vecino de la colonia Lomas del Verde, en El Salto, donde la mañana de este viernes localizaron a tres personas asesinadas a machetazos. No muy lejos, una cuarta víctima fue encontrada calcinada.

Eran las siete de la mañana cuando patrullas de la Comisaría de Seguridad Pública partieron hacia la brecha que conduce al cerro del Tezontle, donde todo el terreno es rojo debido a la presencia de la arena y rocas del material del mismo nombre.

Les dijeron que se fueran por la calle de San Juan, en Jardines del Verde, hasta el fondo, donde está el cerro.

“Todos los días pasa una pareja que se va nomás a caminar hacia allá”, contó el vecino, “hoy como que vieron algo, porque se bajaron luego luego. Han de haber sido ellos los que los vieron tirados y avisaron”, presumió.

Las patrullas llegaron hasta donde se halla una finca tras rodear el cerro del Tezontle, a unos 200 metros de éste. Ahí estaban dos personas sin vida.

Alfonso Gutiérrez Santillán, comisario de la Policía de El Salto, informó que eran una mujer de entre 25 y 30 años, mientras que el hombre tenía de 35 a 40 años.

“Esos dos cuerpos están a una distancia de un metro y medio uno del otro. Se hace el acordonamiento y se hace la búsqueda de indicios y se encuentra a unos cien metros a otro cuerpo. Las lesiones que traen, al parecer, son producidas por machete”. Esta víctima también tenía entre 35 y 40 años.

Según los paramédicos que llegaron al sitio, se estimó que las personas habían sido asesinadas por la madrugada, unas cinco horas antes de que los encontraran. No hubo testigos. “Como ven es un lugar despoblado, totalmente”, señaló el comisario.

Las tres presentaban varias lesiones en cuerpo y cráneo producidas por los machetazos. Sobre el móvil de hecho, no se tienen pistas aún.

Poco después, hacia las once de la mañana, se reportó el hallazgo de otro cadáver, pero a kilómetro y medio de distancia. Éste se encontraba en la colonia La Loma, en el cruce de Lienzo y De la Cima. El cuerpo de esta persona se hallaba calcinado, por lo que se presume que no está relacionado con las otras tres víctimas.

