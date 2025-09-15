El lago de Chapala, considerado el más grande de México, se extiende entre municipios de Jalisco y parte de Michoacán. Además de ser la principal fuente de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), es un atractivo turístico que cada año recibe a miles de visitantes, especialmente durante el 15 y 16 de septiembre, fechas en las que se celebran la Independencia de México y las tradicionales fiestas patrias y por si acaso, te contamos qué tan lejos está de la ciudad.

¿Dónde está Chapala?

El municipio de Chapala, ubicado en la región Sureste de Jalisco, cuenta con una extensión territorial de 128.19 kilómetros cuadrados y limita con Ixtlahuacán de los Membrillos, Jocotepec, Zapotlán del Rey, Juanacatlán y Poncitlán. Este municipio, que recibe su nombre por el lago, se ha convertido en una de las escapadas preferidas por los habitantes de la ZMG, pues el atractivo principal siempre es contemplar la belleza del más grande cuerpo de agua dulce del país.

El nombre "Chapala" proviene de "Chapalac" o "Chapallan" en varias lenguas indígenas, según explican los historiadores, y tiene varios significados, entre ellos, "lugar de búcaros u ollas pequeñas", en el náhuatl; "lugar muy mojado o empapado", en el coca; o el "lugar de chapulines sobre el agua", también del náhuatl.

Según el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), antiguamente, Chapala fue un asentamiento prehispánico. Tras la Colonia, perteneció al Tercer Cantón de La Barca, luego al Primer Cantón de Guadalajara, y tras concederle el título de Villa en 1824, comenzó a desarrollarse como centro turístico a partir de 1885.

Luego de agregarse a Guadalajara como Comisaría Municipal, en 1939 se le sube a categoría de Municipio, y en 1970 se decreta como Ciudad de la Villa de Chapala.

¿Qué tan lejos está el lago de Chapala de Guadalajara?

Gracias a sus impresionantes vistas al lago, su localización rodeada de montañas y un clima semicálido semihúmedo, el lago de Chapala ofrece paisajes únicos que combinan bosques, dunas costeras a orillas del agua, manglares, matorrales, selva baja, pastizales y vegetación acuática. Este entorno lo convierte en un destino perfecto para los aficionados a la fotografía, que encuentran aquí escenarios ideales para capturar momentos inolvidables. Sin embargo, también llama la atención en fiestas patrias por las actividades que en el lugar se pueden realizar.

Según el Gobierno de Jalisco, el municipio de Chapala puede ser visitado por tierra y aire. El más accesible es el primer caso, ya que es posible llegar hasta allá a través de la carretera Guadalajara-Chapala que entronca con la carretera Chapala-Jocotepec con la autopista Guadalajara-Morelia-México; está a aproximadamente 20 minutos del aeropuerto internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara, y a 35 minutos por la autopista. En un recorrido de 50 kilómetros desde la capital de Jalisco hasta ese punto se haría alrededor de una hora y 7 minutos.

Qué hacer en Chapala si visitas el municipio este 15 y 16 de septiembre

El ayuntamiento de Chapala dio a conocer en días pasados el programa oficial de actividades para celebrar las Fiestas Patrias 2025, donde destacan la Ceremonia del Grito de Independencia y el Desfile Cívico, que cada año reúnen a cientos de familias en el municipio. En caso de que vayas al lago y te vayas a quedar en el municipio, esta información es para ti.

Hoy lunes 15 de septiembre, la cita será frente a la Presidencia Municipal, a unas cuadras del lago, con un programa lleno de música y tradiciones. A partir de las 19:00 horas, el público podrá disfrutar del Ensamble del Coro Redes y Cantos de Chapala, acompañado del Ballet Ixtlacateotl. Más tarde, a las 20:20 horas, se presentará un espectáculo de video mapping, seguido de la llegada del Fuego Patrio a las 20:30 horas.

La velada continuará con la presentación de la Reina de las Fiestas Patrias y princesas, y el concierto del Mariachi Alas de México. El momento más esperado llegará a las 22:45 horas, con el Acto Protocolario que incluye Honores a la Bandera, Lectura del Acta de Independencia, el tradicional Grito de Independencia encabezado por las autoridades municipales, además de fuegos pirotécnicos y baile popular. Para cerrar la noche, a las 23:30 horas se presentará el Grupo versátil New York frente al Palacio Municipal.

El martes 16 de septiembre, las celebraciones patrias continuarán con el tradicional Desfile Cívico, que arrancará a las 09:00 de la mañana por la Avenida Francisco I. Madero, con la participación de escuelas, asociaciones y contingentes de la región.

