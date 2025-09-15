Lunes, 15 de Septiembre 2025

¿Qué artistas se presentarán en cada alcaldía HOY 15 de septiembre?

Las alcaldías se preparan para el Grito de Independencia con música, artistas y espectáculos en cada demarcación este 15 de septiembre

Por: SUN .

Estos son los grupos y cantantes que se presentarán en las alcaldías este 15 de septiembre. SUN/ARCHIVO

Las alcaldías se preparan para festejar la noche del 15 de septiembre y dar el famoso Grito de Independencia. Entre fiesta, música y tradición, cada zona tiene preparado un espectáculo especial con la presencia de diferentes artistas y bandas que amenizarán esta gran celebración.

El Grito de Independencia, también conocido como el Grito de Dolores, es el acto simbólico que marcó el inicio de la lucha por la independencia de México. Así que, si quieres celebrarlo de la mejor manera y en compañía de tus familiares y amigos, a continuación te presentamos los artistas que se presentarán en cada una de las 16 demarcaciones territoriales.

  • Azcapotzalco: Se presentará Willie González y la Banda Pequeños Musical, además de otros artistas como la banda de Son Jarocho, algunos sonidos y el Mariachi Viajeros. 
  • Álvaro Obregón: El Mariachi Juvenil Nuevo México amenizará los festejos. 
  • Benito Juárez: Estará Moenia y el Mariachi Gama 1000. 
  • Coyoacán: El cantante de salsa y cumbia Alberto Barros deleitará a las y los asistentes.
  • Cuajimalpa: Toño Lizárraga encabezará el cartel, además de Los Dinamiteros de Colombia, Estrellas Andinas, y Banda Zorro. 
  • Cuauhtémoc: Brillará con la Banda El Recodo, Julio Preciado y la Perla del Pacífico. Gustavo A. 
  • Madero: Se presentará el rapero Nicky Jam y Remmy Valenzuela. 
  • Iztacalco: Estará El Yaki, Mariachi de América, Dinastía González y Juanma. 
  • Iztapalapa: Sólo Tendrá una ceremonia cívica por respeto a las personas fallecidas en el accidente del Puente de la Concordia. 
  • Magdalena Contreras: Los Plebes del Rancho, Socios del Ritmo, Los Nuevos Cadetes y Banda la Ejecutiva amenizarán los festejos patrios. 
  • Miguel Hidalgo: Yahir y María León, La Nueva Sonora Dinamita y Grupo Contraste estarán en la explanada de la alcaldía. 
  • Milpa Alta: Se presentará el salsero colombiano David Zahan, un balet folklórico y un mariachi.
  • Tláhuac: El cantante de cumbia Efrén David e Israel Valdez se harán presentes.
  • Tlalpan: Víctor García, Alberto Barros, Regina Orozco y Los Cojolites pondrán sabor a la celebración.
  • Xochimilco: Se presentará Jorge Carmona, La Voz del Barrio. 

  • Venustiano Carranza: Se llenará de nostalgia con los éxitos más sonados de Caifanes. 

Además recuerda que en el Zócalo capitalino se presentará La Arrolladora Banda El Limón. 

