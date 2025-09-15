Las alcaldías se preparan para festejar la noche del 15 de septiembre y dar el famoso Grito de Independencia. Entre fiesta, música y tradición, cada zona tiene preparado un espectáculo especial con la presencia de diferentes artistas y bandas que amenizarán esta gran celebración .

El Grito de Independencia, también conocido como el Grito de Dolores, es el acto simbólico que marcó el inicio de la lucha por la independencia de México . Así que, si quieres celebrarlo de la mejor manera y en compañía de tus familiares y amigos, a continuación te presentamos los artistas que se presentarán en cada una de las 16 demarcaciones territoriales.

Azcapotzalco: Se presentará Willie González y la Banda Pequeños Musical, además de otros artistas como la banda de Son Jarocho, algunos sonidos y el Mariachi Viajeros.

Álvaro Obregón: El Mariachi Juvenil Nuevo México amenizará los festejos.

Benito Juárez: Estará Moenia y el Mariachi Gama 1000.

Coyoacán: El cantante de salsa y cumbia Alberto Barros deleitará a las y los asistentes.

Cuajimalpa: Toño Lizárraga encabezará el cartel, además de Los Dinamiteros de Colombia, Estrellas Andinas, y Banda Zorro.

Cuauhtémoc: Brillará con la Banda El Recodo, Julio Preciado y la Perla del Pacífico. Gustavo A.

Madero: Se presentará el rapero Nicky Jam y Remmy Valenzuela.

Iztacalco: Estará El Yaki, Mariachi de América, Dinastía González y Juanma.

Iztapalapa: Sólo Tendrá una ceremonia cívica por respeto a las personas fallecidas en el accidente del Puente de la Concordia.

Magdalena Contreras: Los Plebes del Rancho, Socios del Ritmo, Los Nuevos Cadetes y Banda la Ejecutiva amenizarán los festejos patrios.

Miguel Hidalgo: Yahir y María León, La Nueva Sonora Dinamita y Grupo Contraste estarán en la explanada de la alcaldía.

Milpa Alta: Se presentará el salsero colombiano David Zahan, un balet folklórico y un mariachi.

Tláhuac: El cantante de cumbia Efrén David e Israel Valdez se harán presentes.

Tlalpan: Víctor García, Alberto Barros, Regina Orozco y Los Cojolites pondrán sabor a la celebración.

Xochimilco: Se presentará Jorge Carmona, La Voz del Barrio.

Venustiano Carranza: Se llenará de nostalgia con los éxitos más sonados de Caifanes.

Además recuerda que en el Zócalo capitalino se presentará La Arrolladora Banda El Limón.

