Las alcaldías se preparan para festejar la noche del 15 de septiembre y dar el famoso Grito de Independencia. Entre fiesta, música y tradición, cada zona tiene preparado un espectáculo especial con la presencia de diferentes artistas y bandas que amenizarán esta gran celebración.El Grito de Independencia, también conocido como el Grito de Dolores, es el acto simbólico que marcó el inicio de la lucha por la independencia de México. Así que, si quieres celebrarlo de la mejor manera y en compañía de tus familiares y amigos, a continuación te presentamos los artistas que se presentarán en cada una de las 16 demarcaciones territoriales.Además recuerda que en el Zócalo capitalino se presentará La Arrolladora Banda El Limón.