El Ayuntamiento de Guadalajara ha dejado atrás el modelo de sectores o zonas como esquema de organización territorial. En su lugar, la ciudad se reconfigura en 11 comunidades , una nueva división que integra de forma estratégica la seguridad pública, la prestación de servicios municipales y la política social, ejes fundamentales del actual Gobierno municipal.

Bajo este nuevo modelo, cada Comunidad operará como una célula territorial que facilitará la gestión de los recursos públicos y permitirá una atención más ágil y eficiente de las problemáticas locales.

¿Cuáles son los beneficios de ser comunidades?

Uno de los principales beneficios de esta reforma es la descentralización de los servicios públicos. A través de los llamados Escuadrones de Limpieza, los reportes ciudadanos podrán ser atendidos casi de forma inmediata, lo que representa un cambio significativo en la capacidad de respuesta municipal.

En el ámbito de la política social con enfoque de cuidados, el nuevo modelo también promete beneficios importantes. Cada comunidad será analizada de forma individual para identificar sus necesidades específicas, lo que permitirá ofrecer servicios ajustados a sus dinámicas sociales y horarios más convenientes para la población.

Además, se plantea que ciertas comunidades funcionen como nodos que concentren diversos servicios sociales , de forma que estos puedan estar accesibles incluso a pie, mejorando la cobertura y reduciendo barreras geográficas para la ciudadanía.

GOBIERNO DE GUADALAJARA

¿Cuáles son las nuevas 11 comunidades que conforman el municipio de Guadalajara?

Las nuevas 11 Ccomunidades que conforman el municipio de Guadalajara son:

Centro Histórico

Alameda

Fray Antonio Alcalde

La Barranca de Huentitán

Los Oblatos

Tetlán

Atlas-Olímpica

La Industrial

Del Fresno

Colomos-Minerva

Americana-Santa Tere

GOBIERNO DE GUADALAJARA

¿Cómo fue la selección de nombres para las comunidades?

La selección de los nombres f ue resultado de un proceso participativo que incluyó sondeos ciudadanos y mesas de trabajo con especialistas. Los criterios considerados incluyeron el respeto por las lenguas originarias, la identidad local, la facilidad para recordar los nombres y su vinculación con el entorno natural.

La distribución de colonias dentro de cada Comunidad varía. Por ejemplo, la Comunidad Centro Histórico abarca solo un par de colonias, pero por su relevancia cultural, social y comercial, se consideró necesario que constituyera una unidad territorial independiente.

En contraste, las Comunidades Los Oblatos, La Barranca de Huentitán y Tetlán son las de mayor tamaño territorial y poblacional, concentrando juntas alrededor del 50% de las colonias de Guadalajara.

¿Qué sudecederá con mi INE?

Es importante aclarar que esta reconfiguración territorial no implica ningún cambio legal ni administrativo para la ciudadanía. No es necesario modificar domicilios ni notificar al INE; la nueva división responde únicamente a fines operativos del Gobierno municipal de manera organizada para mejorar la forma en que nos comunicamos y trabajamos con la ciudadanía.

