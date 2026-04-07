Guerra en Medio Oriente: países involucrados, roles e impactos globales

Este martes se cumple el plazo establecido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, bloqueado como parte del conflicto que se sostiene en Medio Oriente y donde EU es clave. Sin embargo, de acuerdo con agencias internacionales, Teherán rechazó la última propuesta de alto el fuego con EU e Israel, apostando por exigir el fin definitivo de la guerra.

Aunque las mediaciones entre Teherán y Washington continúan, Donald Trump insistió en que el plazo, que se cumple el día de hoy, es definitivo, y de no concretarse, ordenará la destrucción de infraestructura clave. En su molestia con el Gobierno iraní afirmó que el país "pagará un alto precio".

Hay más de 20 países involucrados en la guerra de Medio Oriente

Hasta ahora son más de 20 países los involucrados en este conflicto, contemplando a atacantes, naciones afectadas y terceros que han manifestado opiniones diplomáticas por el interés de mantener los acuerdos comerciales ante el impacto del cierre del estrecho de Ormuz, pues por este bloque, de apenas poco más de 30 kilómetros, se conduce diariamente el 20% del petróleo mundial y el 22% del gas natural licuado.

La situación alcanzó un punto de no retorno el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos dio inicio a las operaciones tácticas denominadas "Epic Fury" y "Roaring Lion", estableciendo un punto de quiebre en el conflicto, cuando el líder Supremo de Irán, Alí Jameneí, falleció a los 86 años tras un bombardeo conjunto entre EU e Israel contra su residencia, en Teherán.

De acuerdo con fuentes y agencias internacionales, suman más de mil ataques dirigidos tanto al territorio iraní como a objetivos estratégicos de Hezbollah en el sur de Líbano y Beirut. La respuesta de Teherán ha sido inmediata, activando una contraofensiva que alcanzó a doce países en apenas cinco días. Utilizando una combinación de drones y misiles balísticos, Irán ha golpeado no solo a Israel, sino también a diversas naciones que albergan bases militares estadounidenses o que mantienen una alineación estratégica con Washington.

Entre los países más afectados por la represalia iraní se encuentran, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos y Catar. En Dubái, se han reportado impactos en hoteles de lujo y centros estratégicos con víctimas mortales. También se registró un ataque a las instalaciones de QatarEnergy, que obligó a suspender la producción de gas natural licuado.

Otros países como Arabia Saudita, Bahréin y Kuwait también han sufrido bombardeos en aeropuertos, refinerías y bases navales, mientras las defensas de Kuwait derribaron accidentalmente tres aviones de combate estadounidenses durante un enfrentamiento registrado dentro del conflicto.

Una bandera nacional iraní ondea sobre los escombros de un edificio dañado en la Universidad Sharif tras un ataque aéreo en Teherán, Irán. EFE/EPA/A. Taherkenareh

Según los registros internacionales, Azerbaiyán también reportó ataques cerca de centros educativos, mientras que fragmentos de proyectiles interceptados cayeron en territorio turco. En el Mediterráneo, la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre, fue blanco de drones lanzados presuntamente desde el Líbano. Ante esta situación, potencias como Reino Unido, Francia, España e Italia han movilizado recursos navales de gran envergadura para proteger sus intereses en el Golfo y asegurar la estabilidad de sus aliados, aunque todavía sin reaccionar.

Mientras el llamado "eje de resistencia", integrado por las milicias de Hezbollah y los Hutíes de Yemen, refuerza la posición iraní, potencias como Rusia y China han manifestado su rechazo a las acciones de Estados Unidos e Israel, brindando un respaldo diplomático clave a Teherán. Con países neutrales como Omán sufriendo ataques en sus puertos y Jordania interceptando misiles en su espacio aéreo, la región se encuentra en incertidumbre ante las decisiones que se puedan en las próximas horas.

¿Qué papel juega cada uno de los países involucrados en la guerra de Medio Oriente?

Principales actores en ofensiva

Estados Unidos: Inició la escalada el 28 de febrero con las operaciones Epic Fury y Roaring Lion.

Inició la escalada el 28 de febrero con las operaciones Epic Fury y Roaring Lion. Israel: Participa junto a EU en la ofensiva contra Irán, lanzando más de mil ataques según informes oficiales. Simultáneamente, bombardea el sur de Líbano y Beirut para neutralizar a Hezbollah.

Participa junto a EU en la ofensiva contra Irán, lanzando más de mil ataques según informes oficiales. Simultáneamente, bombardea el sur de Líbano y Beirut para neutralizar a Hezbollah. Irán: Es el principal blanco de la ofensiva inicial, pero ha respondido con una contraofensiva masiva. Ha atacado a 12 países en solo cinco días, dirigiendo sus misiles y drones contra Israel y contra bases de EU en países vecinos.

Países atacados o alcanzados por proyectiles

La mayoría de estos países han sido blanco de las represalias iraníes debido a que albergan bases militares estadounidenses o por su alineación con Washington:

Israel: Atacado directamente por Irán con misiles balísticos en zonas como Tel Aviv y Jerusalén.

Atacado directamente por Irán con misiles balísticos en zonas como Tel Aviv y Jerusalén. Azerbaiyán: Sufrió ataques de drones iraníes en un aeropuerto y cerca de una escuela en Najicheván.

Sufrió ataques de drones iraníes en un aeropuerto y cerca de una escuela en Najicheván. Turquía: La OTAN interceptó munición balística iraní en su espacio aéreo; fragmentos cayeron en la provincia de Hatay.

La OTAN interceptó munición balística iraní en su espacio aéreo; fragmentos cayeron en la provincia de Hatay. Arabia Saudita: Irán atacó la base Prince Sultan, el aeropuerto de Riad, la embajada de EU y una refinería de Saudi Aramco.

Irán atacó la base Prince Sultan, el aeropuerto de Riad, la embajada de EU y una refinería de Saudi Aramco. Emiratos Árabes Unidos: Registró impactos en hoteles de lujo en Dubái y ataques directos a centros de datos de Amazon. Se reportan al menos 3 muertos en su territorio.

Registró impactos en hoteles de lujo en Dubái y ataques directos a centros de datos de Amazon. Se reportan al menos 3 muertos en su territorio. Catar: Instalaciones de QatarEnergy fueron atacadas, deteniendo la producción de gas natural licuado.

Instalaciones de QatarEnergy fueron atacadas, deteniendo la producción de gas natural licuado. Kuwait: Blanco de múltiples oleadas de ataques; sus defensas derribaron accidentalmente tres aviones de combate estadounidenses durante un enfrentamiento.

Blanco de múltiples oleadas de ataques; sus defensas derribaron accidentalmente tres aviones de combate estadounidenses durante un enfrentamiento. Bahréin: Irán atacó una base naval estadounidense y un centro de datos de Amazon.

Irán atacó una base naval estadounidense y un centro de datos de Amazon. Chipre: Una base aérea británica (Akrotiri) en la isla fue atacada por drones, presuntamente lanzados por Hezbollah desde Líbano.

Una base aérea británica (Akrotiri) en la isla fue atacada por drones, presuntamente lanzados por Hezbollah desde Líbano. Jordania: Sus fuerzas armadas interceptaron decenas de misiles iraníes que sobrevolaban su territorio.

Sus fuerzas armadas interceptaron decenas de misiles iraníes que sobrevolaban su territorio. Irak: Sufre ataques de ambos bandos; Israel ha bombardeado milicias proiraníes en su suelo, mientras que Irán ha atacado bases estadounidenses como la de Erbil.

Sufre ataques de ambos bandos; Israel ha bombardeado milicias proiraníes en su suelo, mientras que Irán ha atacado bases estadounidenses como la de Erbil. Omán: Aunque es neutral, su puerto de Duqm y un petrolero fueron atacados por drones iraníes.

Aunque es neutral, su puerto de Duqm y un petrolero fueron atacados por drones iraníes. Siria: Civiles e infraestructura han sido objeto de ataques en el marco del conflicto regional.

Países con participación defensiva o aliados de los bandos

Líbano (Hezbollah): Aliado de Irán; ha atacado el norte de Israel con cohetes, lo que provocó la invasión y bombardeos israelíes en su territorio.

Yemen (Hutíes): Son parte del "eje de resistencia" proiraní. Es el único país de la península que no ha sido atacado desde el 28 de febrero.

Reino Unido, Francia, España, Italia, Grecia y Países Bajos: Han enviado recursos militares (como el portaaviones francés Charles de Gaulle o la fragata española Cristóbal Colón) para proteger Chipre y asegurar sus intereses en el Golfo.

Rusia y China: Han criticado la ofensiva de EU e Israel, brindando apoyo diplomático a Irán.

Potencias previstas en caso de un estallido de guerra superior

Fuente: Global Firepower y balances militares internacionales.



Han muerto más de mil 500 personas en el conflicto

El conflicto bélico registrado en el Medio Oriente se ha convertido en una guerra que ha cobrado centenares de vidas, además de los estragos físicos o económicos.

Tan solo entre el 28 de febrero, fecha en el que inició la escalada de la violencia, y mediados de marzo, el conflicto había cobrado la vida de por lo menos mil 500 personas, según las estimaciones más cercanas hechas hasta entonces por medios de comunicación y agencias internacionales.

Según los conteos, Irán se ubica en el primer lugar con más fallecimientos, con alrededor de mil 300, y cerca de 200 vidas más se han perdido en el Líbano bajo los bombardeos israelíes.

Las cifras hablan de que, hasta entonces, se tenían al menos 11 víctimas en Israel por las represalias de Teherán en ciudades como Tel Aviv, y tres muertes más en los Emiratos Árabes Unidos tras los impactos en su infraestructura civil.

El conflicto bélico registrado en el Medio Oriente se ha convertido en una guerra que ha cobrado centenares de vidas. EFE/F. Seco

Sin embargo, debido a que existe un sesgo informativo en aquella región, no es posible conocer sobre un conteo oficial y detallado hasta el día de hoy sobre los impactos del conflicto armado, puesto que, por ejemplo, aunque fuentes de inteligencia advierten sobre bajas significativas de soldados estadounidenses en el exterior, el número exacto se mantiene bajo reserva.

Tampoco existe algún conteo sobre las bajas de los miembros de milicias chiítas que, se refiere, han fallecido en explosiones tras ataques aéreos en suelo iraquí. Incluso en zonas periféricas como Azerbaiyán, se dice que la población civil ha comenzado a sufrir las secuelas con heridos reportados por incursiones de drones, aunque al momento no hay fuentes oficiales que hablen sobre las víctimas como un número exacto y oficial.

Control en el conflicto y poder regional, las claves del movimiento

La escalada en el conflicto que se vive en Medio Oriente, bajo la presión de EU, no solo impacta por el número de países involucrados o las víctimas que este ha dejado, sino también por los intereses en juego.

De acuerdo con los reportes y análisis internacionales sobre la situación, existen tres ejes que explican el conflicto: el control nuclear, la permanencia de los regímenes y la disputa por la influencia en la región.

En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, “la ofensiva” se plantea como preventiva, pues según lo sostenido por la administración de Donald Trump, lo que se busca es frenar un supuesto avance “inminente” de Irán en materia nuclear y cortar su respaldo a grupos armados en la región.

Sin embargo, también existe la necesidad de EU de continuar su presión económica ante los alcances internacionales (como lo ha hecho ya con el tema arancelario) y la posibilidad de forzar un cambio de régimen en Teherán, ante lo cual ha postado por la exigencia de una “rendición incondicional” y de la reaperturta del estrecho de Ormuz, aunque se ha rechazado ya la opción de una tregua temporal.

En el caso de Israel, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha insistido en que la República Islámica de Irán representa una amenaza existencial, especialmente por el desarrollo de infraestructura nuclear que, se dice, han alcanzado, incluso en instalaciones subterráneas.

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En este sentido, el objetivo militar de Israel es el debilitar la capacidad estratégica de Irán y golpear a sus aliados, especialmente establecidos en el Líbano.

Irán por su parte sostiene que actúa en defensa de su soberanía y de su derecho a desarrollar su programa nuclear, calificando los ataques de sus adversarios como “una agresión directa” y justificando sus respuestas como medidas contra objetivos militares vinculados a Estados Unidos. Al mismo tiempo, Irán busca mantener su apuesta por consolidar un bloque regional que contrarreste la presencia estadounidense y la de Israel.

Ese bloque, conocido como eje de resistencia, opera desde distintos frentes: en Líbano, Hezbollah ha dejado claro que no se retirará del conflicto, mientras que en Irak, militares aliados advierten que cualquier ataque contra Teherán será respondido como una amenaza directa. Y desde Yemen, los hutíes mantienen la presión sobre rutas comerciales clave.

El gobierno de Benjamín Netanyahu ha insistido en que la República Islámica de Irán representa una amenaza existencial. EFE/R. Zvulun

Otros actores, como los grupos kurdos han sido señalados como posibles piezas para abrir nuevos frentes dentro de Irán, mientras que Rusia y China han optado por respaldar diplomáticamente a Teherán (Irán), sin dejar de cuidar sus intereses económicos en la región.

Precio del petróleo alcanza los 110 dólares por barril

Esta guerra alcanza al mercado comercial, especialmente al sector de combustibles, donde el mercado petrolero vive una jornada de alta volatilidad, marcada principalmente por la incertidumbre derivada del conflicto bélico.

Los precios del barril del petróleo han sido considerados como críticos, al haber superado en días recientes la barrera de los 110 dólares (por barril de crudo). La razón principal fue el cierre, por parte de Irán, del estrecho de Ormuz, donde se mueve cerca del 20% del petróleo a nivel mundial.

Actualmente, el estrecho se encuentra prácticamente bloqueado o bajo un "riesgo extremo de navegación" debido a los enfrentamientos entre la coalición liderada por Estados Unidos e Irán, obligando a los refinadores a buscar crudo en otras regiones (como el Mar del Norte o el Golfo de México), disparando la demanda y el precio de esos barriles.

Aunque Donald Trump lanzó un ultimátum a Teherán exigiendo la reapertura inmediata de Ormuz y un acuerdo para frenar la guerra, amenazando con "llevar el infierno" a la infraestructura iraní si no acceden, hasta este lunes Irán no había accedido, poniendo en riesgo los suministros disponibles a nivel internacional.

Aunque se trata de un momento clave ante la incertidumbre del conflicto, no ha sido el costo más alto reportado en los últimos años. En comparación, fue en el 2008, ante la crisis que tgrajo el mercado especulativo internacional, el barril del petróleo alcanzó su nivel, hasta hoy día, más alto, al alcanzar los 147.27 dólares.

La guerra en Medio Oriente alcanza al mercado comercial, especialmente al sector de combustibles. EFE/L. W. Smith

Durante el conflicto entre Rusia Y Ucrania, en 2022, el crudo alcanzó los 139 dólares para marzo de ese año, ante el miedo de perder el suministro de uno de los mayores exportadores globales.

2001: La caída de las Torres Gemelas: Tras los atentados a las Torres Gemelas, el pánico inicial elevó el barril a los $31 USD, pero la parálisis del turismo global hundió la demanda, cerrando el año en cerca de $20 USD. En aquel entonces, el dólar promediaba los $9.34 MXN.

2003: Tras la invasión a Irak en marzo de 2003, el conflicto llevó al barril de petróleo por encima de los $35 USD. El mercado ya no bajó debido a los sabotajes constantes en la infraestructura iraquí. El dólar subió de los $9.66 MXN (2002) a los $10.79 MXN (2003).

2004-2005: El "Despertar del Dragón" y Katrina: El hambre energética de China e India disparó el consumo global. En 2005, el Huracán Katrina destruyó plataformas en el Golfo de México, rompiendo por primera vez la barrera de los $70 USD. El tipo de cambio se mantuvo estable en los $10.89 MXN.

2008: El Récord Histórico y el "Súper Ciclo": En julio de este año se alcanzó el máximo histórico de $147.27 USD por barril, impulsado por una demanda insaciable y especulación. Tras la quiebra de Lehman Brothers, el precio se desplomó a $32 USD en solo cinco meses. El dólar promediaba los $11.13 MXN.

2014-2016: La Guerra de Precios: Tras años estables sobre los $100 USD, Estados Unidos inundó el mercado con la técnica del fracking. La OPEP se negó a recortar producción y el barril cayó hasta los $26 USD en 2016 para intentar quebrar a los productores americanos. El dólar saltó de los $13.29 MXN (2014) a los $18.65 MXN (2016).

2020: Crisis por COVID-19: Con el mundo confinado, el 20 de abril el barril WTI cerró en una cifra negativa inédita: -$37.63 USD. Los productores pagaban para que se llevaran el crudo por falta de almacenamiento. El dólar promediaba entonces los $21.49 MXN.

2022: El Regreso de la Guerra: La invasión de Rusia a Ucrania disparó el crudo hasta los $139 USD en marzo, ante el miedo de perder el suministro de uno de los mayores exportadores globales. El dólar se ubicaba en los $20.12 MXN.

2026: La Crisis Actual en Medio Oriente: La escalada bélica entre Estados Unidos e Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz mantienen el barril en niveles críticos de $110 USD. A diferencia de crisis anteriores, el peso mexicano muestra una fortaleza notable, con un tipo de cambio de referencia de $17.15 MXN, lo que ha evitado un impacto aún más devastador en el precio final de las gasolinas.

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