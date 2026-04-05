Irán responde a Trump; alerta que su imprudencia llevaría a EU a un "infierno viviente"

Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre atacar las plantas eléctricas y puentes en el país persa si no reabre el estrecho de Ormuz antes del plazo que fijó, fueron respondidas por Irán este domingo.

“Tus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno viviente para cada familia, y toda nuestra región va a arder porque insistes en seguir las órdenes de (el primer ministro israelí) Benjamin Netanyahu” , afirmó en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf.

Qalibaf fue tajante al señalar a Trump que no obtendrá nada "mediante crímenes de guerra” y subrayó que “la única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego”.

Trump insiste en desatar "el infierno" en Irán si no reabre Ormuz

Sus advertencias llegaron horas después de que Trump amenazara de nuevo con desatar “el infierno” en Irán si no se cumplen sus exigencias antes del martes, cuando vence el ultimátum fijado por Washington para el desbloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

"Abran el estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. ¡YA LO VERÁN", escribió el mandatario en su red social, Truth Social, mientras amenazaba con los prometidos ataques a la infraestructura eléctrica iraní si no hay un acuerdo para entonces.

El mandatario extendió hace unos días, hasta el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington, el ultimátum para que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz.

El cierre de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Trump prometió que, si Irán no resuelve esta situación antes del plazo, destruirá sus centrales eléctricas.

Tal ataque podría presionar al alza, aún más, los precios de la energía, el combustible y de las cadenas de suministro, en un contexto en que ya se encuentran disparados.

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MB