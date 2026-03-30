Una escuela secundaria de Texas vivió momentos de terror luego de que un estudiante de 15 años le disparara a una maestra y después atentara en contra de su vida, informaron autoridades este lunes 30 de marzo del 2026: estos son todos los detalles.

¿Qué se sabe del tiroteo en una secundaria de Texas HOY, 30 de marzo del 2026?

De acuerdo con la policía del condado Comal, los hechos ocurrieron en la escuela secundaria Hill Country College Preparatory, en Bulverde; hasta el momento, se desconocen las causas del tiroteo que generó una intensa movilización que incluyó el traslado de los estudiantes a puntos seguros en medio de la incertidumbre de padres de familia.

La profesora fue trasladada a un hospital de San Antonio , mientras que el estudiante que la agredió murió en el lugar, indicó la agencia internacional The Associated Press.

¿Qué dijeron los testigos del tiroteo en Texas?

Un estudiante narró a KSAT-TV que se escucharon fuertes estruendos provenientes de un salón en el segundo piso y luego oyeron gritos. Una alumna dijo a la televisora que escuchó cinco disparos y gritos antes que su profesor de debate les indicara a los alumnos que entraran a un aula.

Los estudiantes fueron trasladados en autobuses a una escuela secundaria cercana, donde los padres formaron largas filas, algunos rezando , cuando esperaban reunirse con ellos.

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Jesse Lopez, uno de los padres, le comentó a KSAT-TV que será difícil decirle a su hija que, con el tiempo, tendrá que volver a clases.

"Para empezar, ella tiene autismo, y tendrá miedo de regresar, tendrá mucho miedo de regresar", afirmó Lopez.

La escuela secundaria, que forma parte del Distrito Escolar Independiente de Coma l, se enfoca en lo académico y en habilidades para preparar a los estudiantes para la universidad, según el sitio web del distrito. Su plan de estudios se centra en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, conocido como STEAM, con materias optativas que incluyen ciberseguridad e ingeniería.

JM

