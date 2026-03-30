Una escuela secundaria de Texas vivió momentos de terror luego de que un estudiante de 15 años le disparara a una maestra y después atentara en contra de su vida, informaron autoridades este lunes 30 de marzo del 2026: estos son todos los detalles.De acuerdo con la policía del condado Comal, los hechos ocurrieron en la escuela secundaria Hill Country College Preparatory, en Bulverde; hasta el momento, se desconocen las causas del tiroteo que generó una intensa movilización que incluyó el traslado de los estudiantes a puntos seguros en medio de la incertidumbre de padres de familia.La profesora fue trasladada a un hospital de San Antonio, mientras que el estudiante que la agredió murió en el lugar, indicó la agencia internacional The Associated Press.Un estudiante narró a KSAT-TV que se escucharon fuertes estruendos provenientes de un salón en el segundo piso y luego oyeron gritos. Una alumna dijo a la televisora que escuchó cinco disparos y gritos antes que su profesor de debate les indicara a los alumnos que entraran a un aula.Los estudiantes fueron trasladados en autobuses a una escuela secundaria cercana, donde los padres formaron largas filas, algunos rezando, cuando esperaban reunirse con ellos. Jesse Lopez, uno de los padres, le comentó a KSAT-TV que será difícil decirle a su hija que, con el tiempo, tendrá que volver a clases."Para empezar, ella tiene autismo, y tendrá miedo de regresar, tendrá mucho miedo de regresar", afirmó Lopez.La escuela secundaria, que forma parte del Distrito Escolar Independiente de Comal, se enfoca en lo académico y en habilidades para preparar a los estudiantes para la universidad, según el sitio web del distrito. Su plan de estudios se centra en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, conocido como STEAM, con materias optativas que incluyen ciberseguridad e ingeniería.JM