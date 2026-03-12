Tiroteos en una universidad y en una sinagoga prenden las alarmas en EU

Dos tiroteos ocurridos este jueves en Estados Unidos, uno en una universidad del estado de Virginia y otro en una sinagoga de Michigan, encendieron las alarmas de seguridad en el país en medio de las tensiones internacionales por la guerra con Irán.

Las autoridades investigan el primer caso como un posible acto terrorista, mientras que el segundo es analizado como un episodio de violencia antisemita. No obstante, hasta el momento no se ha establecido un vínculo directo entre los ataques y el conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con los reportes preliminares, los dos presuntos agresores actuaron de manera independiente y murieron durante los incidentes. En el ataque registrado en Virginia se confirmó una víctima mortal, mientras que en el ocurrido en la sinagoga no se reportaron más fallecidos.

Los hechos se producen en un contexto de alerta reforzada por parte del FBI, que recientemente elevó el nivel de vigilancia en el país ante la posibilidad de represalias o actos violentos relacionados con el actual escenario de tensión internacional.

Posible acto de terrorismo en universidad

El FBI investiga como "acto de terrorismo" el tiroteo ocurrido en la universidad de Old Dominion, en Norfolk (Virginia), donde el atacante, identificado como Mohamed Jalloh, mató a una persona e hirió a otras dos, antes de morir en manos de otros estudiantes, según el FBI.

Jalloh, ciudadano estadounidense de 36 años y originario de Sierra Leona, gritó en repetidas ocasiones "allahu akbar" ( "Dios es el más grande", en árabe) durante el ataque.

Según la agente especial del FBI Dominique Evans, el sospechoso estuvo en prisión entre 2017 y 2024 por vínculos con el grupo terrorista islamista Estado Islámico (EI), para el que intentó conseguir armas y apoyo financiero.

Jalloh abrió fuego en uno de los edificios del campus y fue encontrado muerto minutos después por la Policía. Según las autoridades, el atacante fue reducido y sometido por estudiantes del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (ROTC, en inglés) que se encontraban en el campus. "El tirador falleció gracias a un grupo de valientes estudiantes que intervinieron y lo redujeron", detalló el director del FBI, Kash Patel, en redes sociales.

Según confirmó la Guardia Nacional de Virginia, Jalloh sirvió en ese cuerpo entre 2009 y 2015.

Embestida contra una sinagoga

Paralelamente, un hombre armado con un fusil embistió un vehículo contra la sinagoga Temple Israel de West Bloomfield, cerca de Detroit (Michigan), y se desató un tiroteo en el que fue abatido por disparos de los guardias de seguridad del centro.

La única víctima fue uno de los guardias que resultó atropellado pero que las autoridades prevén que se recupere satisfactoriamente.

Las autoridades lo investigan como "un acto de violencia contra la comunidad judía", informó la agente especial del FBI Jennifer Runyan en una rueda de prensa en la que no ofreció información sobre la identidad del agresor.

El presidente de EU, Donald Trump, calificó de "terrible" lo sucedido en Míchigan y dijo que las autoridades llegarán "al fondo del asunto", durante un acto oficial en la Casa Blanca. La sinagoga Temple Israel de West Bloomfield es un centro religioso, educativo y comunitario de referencia para la comunidad judía del área de Detroit y está considerada como la congregación reformista más grande de EU.

Durante los últimos años, tanto el FBI como la Liga Antidifamación, una organización judía de derechos civiles, han registrado un aumento de los actos de violencia antisemita en EU.

Michigan, en el Oeste Medio del país, cuenta con una de las comunidades árabes más numerosas del país y con una comunidad judía importante, especialmente concentradas en el área metropolitana de Detroit.

"Esto es desgarrador. La comunidad judía de Míchigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Míchigan. Espero que todos estén a salvo”, declaró la gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer, al conocer lo ocurrido.

