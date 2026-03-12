Tiroteo en universidad de Virginia deja un atacante muerto y dos heridos

Un hombre armado murió y dos personas resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido la mañana del jueves en la Old Dominion University, informó la propia institución educativa del estado de Virginia.

De acuerdo con la universidad, el agresor abrió fuego dentro del edificio de la escuela de negocios, donde dos personas resultaron lesionadas y posteriormente fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se ha precisado cómo falleció el atacante.

En el plazo de aproximadamente una hora después del tiroteo, autoridades de la ODU declararon que ya no había una amenaza en el campus.

La universidad pública, en Norfolk, canceló las clases y suspendió todas las operaciones en su campus principal por el resto del jueves e instó a la gente a evitar el área en Constant Hall y sus alrededores al tiempo que personal de emergencias continúa trabajando.

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) informó en la plataforma social X que tenía agentes en el lugar apoyando la respuesta.

Ubicada en la zona costera de Norfolk, la Universidad Old Dominion tiene unos 24.000 estudiantes, 17.500 de ellos de licenciatura. La escuela cuenta con alrededor de 240 programas de grado, y es conocida por su gasto en investigación y sus programas de doctorado. Casi el 30% de sus estudiantes están afiliados a las fuerzas armadas, según el sitio web de la universidad. La zona también alberga la Estación Naval de Norfolk, la mayor estación naval del mundo.

