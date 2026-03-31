VIDEO | Avión en Brasil sufre falla en un motor al intentar despegar

Momentos de tensión se vivieron la noche del domingo en el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo, Brasil, cuando una de las turbinas de un avión de Delta Air Lines explotó poco después del despegue.

El incidente, captado en video, fue aparatoso. Al ruido y el fuego de la explosión le siguió el desprendimiento de fragmentos de la turbina, los cuales provocaron un incendio en una zona de pastizales del aeropuerto. No obstante, el hecho no pasó a mayores y no se reportaron heridos.

Diversas grabaciones de los hechos circularon en internet, incluidas algunas tomadas desde el interior del avión. El capitán mantuvo la serenidad y posteriormente afirmó que existían condiciones adecuadas para realizar el retorno.

A #Delta Airlines A330 airplane turbine exploded immediately post-takeoff from São Paulo – Guarulhos Int'l Airport, #Brazil, sparking runway fire.



Flight (DL104) was originally flying to Atlanta but had to then return to the same airport after the incident.



All 288 passengers… pic.twitter.com/rBBdH9s72V — The RIGHT Indian (@TheRIGHTIndians) March 30, 2026

El vuelo cubría la ruta São Paulo-Atlanta a bordo de un Airbus A330, utilizado por Delta para conectar Sudamérica con los principales hubs de Estados Unidos. Se trata de un trayecto de aproximadamente 9 horas y 30 minutos, para el cual se requiere una gran cantidad de combustible, un factor que habría representado un alto riesgo si el aterrizaje no se realizaba de forma segura.

Delta Air Lines informó que el incidente ocurrió por una falla técnica en el motor izquierdo. El vuelo fue cancelado y otros resultaron demorados.

Panic broke out aboard a Delta Air Lines Airbus aircraft bound for Atlanta after an engine failure with visible fire forced the plane to return to São Paulo, Brazil.#delta #brazil pic.twitter.com/w6H1caLFyf — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) March 30, 2026

Antecedentes de incidentes similares en la aviación

La calma del piloto al comunicarse con la torre de control y el saldo blanco del incidente contrastan con el peligro real que representan este tipo de fallas y con los episodios trágicos que han quedado en la historia de la aviación.

Uno de los casos más conocidos es el del vuelo 1380 de Southwest Airlines, que en 2018 sufrió la rotura de las aspas del ventilador del motor izquierdo a los 20 minutos de despegar. Los fragmentos expulsados rompieron una ventanilla de la cabina de pasajeros y una mujer murió a causa de la descompresión.

En 2021, el Boeing 777-200 del vuelo 328 de United Airlines sufrió un fallo que desintegró uno de sus motores, cuyos restos cayeron sobre un barrio residencial de Denver.

En 1989, la pericia del piloto del vuelo 232 de United Airlines evitó una catástrofe al lograr aterrizar el McDonnell Douglas DC-10 después de que el motor de cola explotara debido a una grieta en el disco del ventilador.