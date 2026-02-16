Lunes, 16 de Febrero 2026

Se registra tiroteo durante partido de hockey en EU (VIDEO)

Las autoridades están investigando el tiroteo, quienes están en contacto con el alcalde

Por: EFE

Fotografía tomada a traves de rastreo de redes de personas atendiendo heridos en la pista de hielo en Pawtucket, en Rhode Island, noreste de Estados Unidos. EFE/ ESPECIAL

Al menos dos personas, incluida una niña, murieron y otras tres resultaron heridas este lunes en un tiroteo ocurrido durante un partido de hockey en una pista de hielo de Pawtucket, en el estado de Rhode Island, Estados Unidos, donde también falleció el atacante, según reportes de autoridades y medios locales. 

Según el canal WJAR, que cita a la Alcaldía, una de las personas fallecidas es una niña y la otra no ha sido identificada. 

CNN, que cita fuentes policiales, indica que el suceso parece derivar de una disputa doméstica, puesto que el agresor disparó contra miembros de su propia familia. 

El suceso tuvo lugar esta tarde durante un partido de hockey entre equipos de un instituto que se celebraba en la pista de hielo cubierta del Lynch Arena de la localidad, agrega el reporte. 

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, indicó en X que las autoridades están investigando el tiroteo y que está en contacto con el alcalde, Donald Grebien, así como los cuerpos de policía estatales y locales. 

Una mujer se lamenta luego de un tiroteo en una pista de hielo, el lunes 16 de febrero de 2026, en Pawtucket, Rhode Island. (AP Foto/Mark Stockwell)
Una mujer se lamenta luego de un tiroteo en una pista de hielo, el lunes 16 de febrero de 2026, en Pawtucket, Rhode Island. (AP Foto/Mark Stockwell)

El Buró federal de Alcohol, Tabaco y Armas está asistiendo en la investigación y se han desplazado al estadio numerosos efectivos policiales, de acuerdo con imágenes publicadas en redes sociales. 

     

