El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, insistió este martes en que su país no descarta "ninguna opción" en la guerra que libra junto a Israel contra Irán, incluida la posibilidad de un despliegue terrestre, y aseguró que prefieren parecer "impredecibles" ante su adversario.

"No vamos a cerrar ninguna opción. No se puede librar y ganar una guerra si se revela lo que uno está dispuesto a hacer o no, incluyendo el despliegue de tropas sobre el terreno", respondió a preguntas sobre el envío de personal militar estadounidense a Oriente Medio durante una rueda de prensa en el Pentágono.

Según Hegseth, esta estrategia funciona porque hoy Irán cree que "existen quince formas distintas en las que podría atacarlos con tropas terrestres" y "las hay", agregó el secretario, quien insistió en que "si fuera necesario" podrían "ejecutar esas opciones".

"Quizás las negociaciones funcionen, o tal vez exista un enfoque diferente. La clave está en ser impredecible y, ciertamente, no permitir que nadie sepa qué es lo que uno está dispuesto a hacer o a dejar de hacer", indicó.

Donald Trump no piensa repetir los errores cometidos en Irak y Afganistán

El secretario de Guerra estadounidense, sin embargo, advirtió que el presidente, Donald Trump, "ha asimilado profundamente las lecciones de Irak y Afganistán" y aseguró que "no va a repetir esos errores".

Pasado ya un mes desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en Oriente Medio, con el despliegue de unos 50 mil efectivos y supuestos planes por parte del Pentágono para una incursión terrestre en Irán, según filtraciones a medios estadounidenses.

De acuerdo con el diario The Washington Post, esta no sería una "invasión a gran escala", sino una serie de operativos quirúrgicos de varias semanas de duración, que emplearía una mezcla de fuerzas de operaciones especiales y tropas convencionales para degradar las capacidades iraníes desde el terreno

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AO

