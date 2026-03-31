Tropas en Oriente Medio piden "bombas más grandes", revela secretario de Defensa de EU

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este martes que el pasado sábado realizó una visita secreta a las tropas desplegadas en Oriente Medio en el marco del conflicto contra Irán, donde, según relató, los soldados le solicitaron “armamento más potente”.

Durante una conferencia de prensa, Hegseth detalló que convivió durante aproximadamente un día y medio con fuerzas en combate de la Operación Furia Épica. No obstante, evitó revelar las bases que visitó, argumentando motivos de seguridad.

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"Tuve la oportunidad de ser testigo de lo mejor de Estados Unidos. Vi a guerreros, hermandad de hombres y mujeres, guerreros todos en servicio activo -de la guardia o la reserva- y unidos por su amor y propósito compartido y compromiso con la misión", indicó Hegseth.

El secretario de Guerra compartió varias conversaciones con soldados y aseguró que le dijeron que querían "más bombas y bombas más grandes y lo cumpliremos felizmente".

En su rueda de prensa, Hegseth reiteró que las Fuerzas Armadas estadounidenses están avanzando en sus objetivos militares y degradando la capacidad de Irán de usar su arsenal de misiles.

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Estados Unidos llevó a cabo 200 ataques contra objetivos de Irán

El secretario de Guerra destacó que la última noche Estados Unidos llevó a cabo 200 ataques contra objetivos iraníes, mientras que el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, subrayó los impactos contra la industria armamentística iraní en las últimas horas.

Hegseth también confirmó que el vídeo de una gigantesca explosión compartido anoche por Trump era el de un ataque en la ciudad iraní de Isfahan contra un depósito de armas que atacaron bombarderos de Estados Unidos, seguramente con bombas pesadas y con capacidad de penetración, las de mayor calibre no nuclear del arsenal estadounidense.

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NA