Trump reaparece en redes sociales tras rumores sobre su salud

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reapareció este lunes 1 de septiembre con más 40 publicaciones en redes sociales en poco más de un día, tras el silencio que mantuvo durante el fin de semana, lo que desató especulaciones sobre su estado de salud.

Entre la noche del sábado y ayer domingo, Trump realizó una lista de publicaciones de amplia variedad en su cuenta oficial en Truth Social, en las que acusó a un obrero que trabajaba en unas reformas de la Casa Blanca de rayar unas losas de mármol, defendió su gestión en Washington D. C. para reducir el crimen, agradeció posibles nominaciones al Nobel de la Paz o recordó la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016, para acabar con un "BUENAS NOCHES".

Este ritmo, elevado incluso para el propio presidente, ocurre horas después de que en el país se desataran rumores sobre la salud del mandatario, especialmente en redes sociales, por el perfil bajo que había mantenido en los últimos días.

Una de las publicaciones de Trump fue una fotografía tomada supuestamente durante el fin de semana en la que se le veía jugando al gol junto al exentrenador de futbol americano Jon Gruden, como si quisiera acallar las dudas.

El presidente, de 79 años, fue diagnosticado el pasado julio con una insuficiencia venosa crónica , una dolencia benigna y normal en personas de la tercera edad, y desde entonces se le ha visto en ocasiones con los tobillos hinchados o problemas para andar.

A esto se le sumó un poco común silencio durante el fin de semana, que se lo pasó principalmente jugando al golf en su club de Virginia y muy distante de la prensa que lo sigue a todas partes.

Un par de fotografías suyas tomadas a gran distancia, en las que se le veía con su característica gorra roja de "Make America Great Again", fueron las mayores pruebas gráficas del presidente.

A pesar de la insuficiencia venosa crónica que le fue detectada en julio, la Casa Blanca afirmó entonces que Trump gozaba de una "excelente salud".

El líder republicano se ha mostrado a menudo muy crítico con la falta de transparencia con la situación médica de su predecesor, el expresidente Joe Biden (2021-2025), quien fue diagnosticado de cáncer de próstata este año, y durante su mandato, que dejó con 82 años, enfrentó preguntas constantes sobre su salud y su aptitud.

