Este lunes 1 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que si se da marcha atrás a los aranceles impuestos durante su administración a los productos de múltiples naciones, la inversión histórica en Estados Unidos se frenaría y la nación podría convertirse “en un país de tercer mundo”.

Según el mandatario, gracias a los aranceles "recíprocos" aplicados, se invertirán más de "15 trillones de dólares" (15 billones de euros) en Estados Unidos, lo que calificó como "un récord" y aseguró que gran parte de esa inversión se debe directamente a su política comercial.

"Si se permite que un tribunal de izquierda radical elimine estos aranceles, ¡casi toda esta inversión, y mucho más, se cancelará de inmediato!", escribió en su red social Truth Social.

Te puede interesar: Flotilla solidaria con Gaza parte de Barcelona con una veintena de barcos

El viernes, un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que Trump no tenía derecho legal para imponer aranceles a decenas de países y que la mayoría de estas medidas quedan fuera del marco legal. No obstante, la corte decidió mantenerlas temporalmente en vigor.

De acuerdo con el fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, la política arancelaria seguirá vigente hasta mediados de octubre, con el fin de dar tiempo a una posible apelación del Gobierno ante la Corte Suprema de Justicia.

En este contexto, Trump, quien ya había anticipado que recurriría la decisión, recalcó que "el tiempo apremia" y pronosticó que, si los aranceles son eliminados, Estados Unidos se convertirá "en una nación del tercer mundo, sin esperanza de volver a la grandeza".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB