Dwayne Johnson sorprende en redes sociales por su cambio de físico (VIDEO)

Dwayne "La Roca" Johnson es el actor del momento en el Festival de Cine de Venecia. El actor estadounidense acaba de recibir una ovación luego de su papel en "The Smashing Machine", un filme de Benny Safdie, presentado este lunes en la competición de Venecia.

Pese a que el luchador estadounidense tiene ya una larga carrera en la pantalla grande, Johnson se ha mostrado realmente conmovido por esta nueva incursión en el cine. Yo tenía una voz, un deseo ardiente, de ver qué más podía hacer porque algunas veces no sabes de lo que eres capaz de hacer cuando estás encasillado" hasta que "gente que te quiere y te respeta como Emily (Blunt) y Benny, te dicen: 'tú puedes crear otra cosa'", explicó el actor en una rueda de prensa en Venecia.

"Cuando estás en Hollywood, todo gira en torno a la taquilla" y aunque reconoce que le gustó hacer las películas que le han hecho ser la estrella que es hoy, desde hace años miraba a su alrededor y se preguntaba si iba a vivir sus sueños o el de otros. "Ahora vivo mis sueños y hago lo que me gusta", afirmó.

La película de A24 narra la historia de Mark Kerr un luchador de la UFC con una prometedora carrera que acabó en una tragedia relacionada con el consumo de medicamentos para el dolor.

Sin embargo, en redes sociales se han vuelto virales las imágenes de "La Roca" tras haber perdido supuestamente cerca de 28 kilogramos luego de concentrarse en su salud y buscando mejorar su agilidad. Johnson que continúa en las promociones de "The Smashing Machine" ha posado en más de una ocasión mostrando una figura más delgada a la acostumbrada.

The Rock drops 28KG!



Dwayne “The Rock” Johnson shed nearly 28 kg to focus on health, agility, and longevity.



Doctors warned his physique could harm his long-term health.



Years of training left him feeling heavy and inflamed, with joint strain. pic.twitter.com/fwUSRklrqA— Jack Billion (@jackkbillion) September 1, 2025

Te puede interesar: Afganistán sufre nuevo sismo

Con información de EFE

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB