Así puedes enfrentar la muerte de tu perro, consejos para el duelo

Uno de los dolores más grandes en la vida de las personas es la pérdida de sus seres queridos, y eso incluye la pérdida de una mascota. La muerte de un perro deja en nosotros una sensación de vacío por la ausencia de un ser querido tan cotidiano con el que compartíamos tiempo y experiencias tiernas.

Para mala suerte de las personas que tienen la pérdida de un perro, un gato, o cualquier otra mascota, comúnmente estarán rodeadas de gente que ridiculizará e invalidará sus sentimientos, puesto que consideran que la muerte de un animal no debe ser tomado como una pérdida significativa. Sin embargo, cada persona debe validar sus emociones y honrar el amor incondicional que nuestros perros nos dieron siempre.

Ante la pérdida de nuestros fieles compañeros, cada persona vivirá este triste evento de forma distinta: hay quienes intentan superar esta pérdida mediante un rápido reemplazo con el primer perro o gato que encuentren; otras personas se afanarán en encontrar una copia exacta de la mascota que perdieron —mismo color, raza, tamaño— para simular que nada ha sucedido. Estas acciones son consideradas formas de evadir el dolor que provoca en el interior la muerte de nuestros fieles y peludos amigos.

¿Cómo puedo afrontar la muerte de mi mascota?

No tengas miedo de reconocer que te duele la ausencia de tu perro, ese será un buen inicio para admitir que necesitas procesar su pérdida. A continuación te compartimos algunos consejos para afrontar esta dolorosa situación.

Permítete tus sentimientos

No actúes como si nada hubiera pasado, recuerda que no estás obligado a demostrarle nada a la gente.

No afrontes esto solo

Opta por rodearte de personas que sí entiendan tu dolor por haber tenido la misma experiencia o por tener una mascota que amen.

Despídete

Puedes escribirle una carta o hacer un álbum solo para ti. Estos ejercicios te ayudarán a honrar el paso de tu perro en tu vida, tu corazón y tu memoria.

Espera para adoptar

Nunca olvides que tu perro es insustituible. No es un objeto que se pueda reponer cuando el anterior falla.

Por último, recuerda que el proceso de duelo cuenta con diferentes etapas y que no es lineal, es decir, tendrás días mejores que otros y es normal. Este tiempo te ayudará a estar en contacto con tus sentimientos y te podría enseñar a ser más compasivo contigo mismo.

