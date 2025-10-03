Gobierno palestino lamenta ataque "terrorista" a sinagoga en Reino Unido

El Gobierno palestino de Cisjordania —en manos de Mahmud Abás—, envió este jueves condolencias al Reino Unido después de que ayer, dos personas perdieran la vida tras un atentado calificado de terrorista contra una sinagoga de Mánchester.

"El pueblo palestino —sus dirigentes, gobierno y ciudadanos— expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad al Gobierno y al pueblo del Reino Unido, así como a todas las familias de las víctimas, y desea una pronta recuperación a los heridos", recoge un comunicado difundido por Wafa.

En la nota, el gobierno de Palestina, que gestiona partes fragmentadas de la Cisjordania ocupada, quiso dejar claro su rechazo al "terrorismo".

"La Presidencia palestina rechaza firmemente los ataques contra civiles en sus hogares, lugares de culto o cualquier otro lugar. La solidaridad con el pueblo palestino u otros nunca debe utilizarse para justificar actos de violencia o comportamiento antisemita", agregó.

Abás, que aspira a asumir el gobierno de Gaza, lleva meses distanciándose de la postura de Hamás, cuyas relaciones llevan décadas rotas. Aunado a lo anterior, aún permanece bajo la mira el plan de Donald Trump para Gaza contempla la creación de un gobierno de transición conformado por un organismo internacional que el propio dirigente lideraría y que posteriormente podría quedar en manos de la Autoridad Palestina, solo si cumple con unas reformas de las que no se dan más detalles en esta propuesta.

AO

