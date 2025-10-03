Viernes, 03 de Octubre 2025

Hamás acepta liberar a rehenes; pide negociar condiciones del plan de paz de Trump

El grupo islamista palestino anuncia que ha decidido liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el presidente de Estados Unidos

Por: AFP .

AFP / ARCHIVO

AFP / ARCHIVO

El movimiento islamista palestino Hamás afirmó hoy viernes 3 de octubre que está dispuesto a liberar a todos los rehenes que tiene en Gaza, en el marco de la propuesta de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes  -vivos y restos mortales- según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump", señaló Hamás en un comunicado, y añadió que está listo para iniciar negociaciones "para discutir los detalles".

