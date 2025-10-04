El Gabinete de Seguridad federal informó la detención de Guadalupe Luna Hernández, alias “El Coyote”, brazo armado del líder de “La Barredora”, Daniel Hernández Montejo, alias “Prada” o “El H”, en la capital de Tabasco. Durante el operativo, realizado en Villahermosa, se le aseguró un arma larga, un tubo lanza granadas, 30 cartuchos, un cargador, 3.9 kilos de marihuana, metanfetamina y un vehículo con reporte de robo.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Luna Hernández fue arrestado por elementos de la Marina, Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía de Tabasco. Se le describe como un hombre de 1.65 metros de altura, tez morena, complexión robusta y cabello negro lacio, vestido al momento con playera, short y sandalias.

“El Coyote” ocupa un segundo nivel en la estructura criminal de “La Barredora” y es señalado como uno de los principales generadores de violencia en Villahermosa, donde la organización mantiene enfrentamientos territoriales con el Cártel Nueva Generación (CNG). Según archivos ministeriales, su rol principal es ejecutar acciones armadas en apoyo directo de Hernández Montejo.

Con esta detención, suman nueve cabecillas de “La Barredora” capturados hasta ahora, de primer, segundo y tercer nivel de mando. Entre ellos destacan el fundador Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco; Ulises Pinto Madera, “El Mamado”, ahora testigo colaborador de la FGR; y Abel Pérez Pedraza, “Don Abel”, jefe de células en Comalcalco y Paraíso. También se encuentran Uriel García Flores, “Pescuezo”, operador de la organización; Francisco Javier Custodio, “Wasón”; y Rosario Sánchez Juárez, “Charo”, líder de otra célula delictiva.

“La Barredora” es investigada activamente en Tabasco por delitos de secuestro, extorsión, tráfico de combustible y de migrantes. Durante 2025, las autoridades han documentado detenciones, órdenes judiciales y testimonios que han permitido reconstruir la estructura de la organización.

El operativo contra “El Coyote” refuerza los esfuerzos federales y estatales para desarticular a esta célula criminal, cuya actividad ha generado olas de violencia en Villahermosa y municipios aledaños. Las autoridades destacaron que la coordinación entre Marina, Ejército, Guardia Nacional, SSPC y fiscalías locales es clave para reducir el impacto de grupos delictivos en la región.

Aseguran armas y drogas

