Uruguay legaliza la eutanasia

El proyecto aprobado actual busca garantizar el derecho a "transcurrir dignamente el proceso de morir"

Por: EFE

Tras 10 horas en sesión, los legiladores votaron a favor. CANVA

Este miércoles la Cámara de Senadores de Uruguay aprobó el proyecto de ley de Muerte Digna, con el que el país sudamericano legalizó la eutanasia

Tras más de 10 horas de debate, todos los legisladores del oficialista Frente Amplio se expresaron a favor de esta iniciativa, así como también lo hicieron algunos de los opositores del Partido Colorado y del Partido Nacional. 

El proyecto aprobado actual busca garantizar el derecho a "transcurrir dignamente el proceso de morir", mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables. 

