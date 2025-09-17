Revelan mensajes que presunto asesino de Charlie Kirk mandó confesando el crimen

Este pasado martes 16 de septiembre, Tyler Robinson —el asesino del activista de ultraderecha, Charlie Kirk— compareció brevemente ante un juez a través de una videollamada desde prisión. Este asentía por momentos, pero, durante la mayor parte del tiempo, se mostró taciturno mientras el juez le leía los cargos en su contra.

Kirk fue asesinado de un balazo en el cuello el 10 de septiembre mientras llevaba a cabo un meeting con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah. La fiscalía asegura que Robinson disparó con un fusil de cerrojo desde la azotea de un edificio en el campus de Orem, a unos 64 kilómetros al sur de Salt Lake City. La familia de Robinson se ha negado a hacer declaraciones a la prensa desde que fue arrestado.

Si bien las autoridades no han esclarecido que motivó a Robinson a matar a Kirk, se especula que fue por evidentes razones políticas. “Ya tuve suficiente de su odio. Hay odios que no se pueden negociar”, escribió Robinson a su pareja romántica, Lance Twiggs, una chica transgénero.

Por su parte, Twiggs notificó a las autoridades que debajo del teclado de Robinson había una nota que decía: “Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar”. Horas más tarde, Kirk fue baleado mientras respondía a una pregunta en la que se abordaban temas de masacres, la violencia por armas de fuego y las personas transgénero.

Esta es la conversación que tuvo Tyler Robinson con Lance Twiggs tras el asesinato de Charlie Kirk

Robinson: Todavía estoy bien, mi amor, pero todavía estoy atrapado en Orem un poco más. No debería tardar mucho en volver a casa, pero aún tengo que buscar mi rifle. Siendo sincero, esperaba guardar este secreto hasta morir de viejo. Lamento involucrarte.

Twiggs: ¿No fuiste tú quien lo hizo, verdad?

Robinson: Sí, lo siento.

Twiggs: ¿Pensé que habían atrapado a la persona?

Robinson: No, atraparon a un viejo loco y luego interrogaron a alguien con ropa similar. Había planeado tomar mi rifle de mi punto de recogida poco después, pero la mayor parte de esa parte de la ciudad se cerró. Está tranquilo, casi lo suficiente para salir, pero hay un vehículo esperando.

Twiggs: ¿Por qué?

Robinson: ¿Por qué lo hice?

Twiggs: Sí.

Robinson: Ya he tenido suficiente de su odio. Hay odios que no se pueden negociar. Si consigo tomar mi rifle sin que me vean, no habré dejado ninguna prueba. Voy a intentar recuperarlo de nuevo, espero que ya se hayan ido. No he visto nada de que lo hayan encontrado...

Twiggs: ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?

Robinson: Creo que poco más de una semana. Puedo acercarme, pero hay un patrullero estacionado justo al lado. Creo que ya registraron ese lugar, pero no quiero arriesgarme...

Robinson: Ojalá hubiera dado la vuelta y lo hubiera agarrado en cuanto llegué a mi coche... Me preocupa lo que haría mi padre si no le trajera el rifle del abuelo... No sé si tenía número de serie, pero no me rastrearía. Me preocupan las huellas. Tuve que dejarlo en un arbusto donde me cambié de ropa. No tuve tiempo ni posibilidad de llevármelo... Quizás tenga que abandonarlo y esperar que no encuentren huellas. ¿Cómo demonios le voy a explicar a mi padre que lo perdí?... Lo único que dejé fue el rifle envuelto en una toalla... ¿Recuerdas cómo grababa balas? Los putos mensajes son casi un meme […]. Bueno, tendré que dejarlo, es una puta mierda. A juzgar por lo de hoy, diría que el arma del abuelo funciona bien, no sé. Creo que era una mira de 2000 dólares.

Robinson: Borra estos mensajes.

Robinson: Mi papá quiere fotos del rifle… Dice que el abuelo quiere saber quién tiene qué. Los federales publicaron una foto del rifle, y es muy original. Me está llamando ahora mismo, pero no contesto.

Robinson: Desde que Trump llegó al poder, mi papá ha sido un fanático de MAGA [Make America Great Again].

Robinson: Me voy a entregar voluntariamente. Uno de mis vecinos es ayudante del sheriff.

Robinson: Eres lo único que me preocupa, cariño.

Twiggs: Tú me preocupas mucho más.

Robinson: No hables con los medios, por favor. No concedas entrevistas ni hagas comentarios. Si algún policía te hace preguntas, pide un abogado y guarda silencio.

Con información de AP y AFP.

