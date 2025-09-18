Baba Vanga, la reconocida mística originaria de Bulgaria y apodada la “Nostradamus de los Balcanes”, ha sido protagonista de múltiples artículos y especulaciones a lo largo de los años debido a las predicciones que se le adjudican, muchas relacionadas con líderes de la política internacional.

Uno de los casos más comentados en la actualidad es el del presidente estadounidense Donald Trump, personaje que divide opiniones y que volvió a estar en el centro de los debates luego del atentado que sufrió en julio de 2024 durante un mitin en Butler, Pennsylvania. Tras ese ataque, varias publicaciones revivieron las supuestas visiones de Vanga sobre un atentado en contra de su vida.

Predicciones atribuidas a la vidente

De acuerdo con medios como Times of India y Unilad Tech, la profetisa habría anunciado que Trump padecería una “extraña enfermedad” que afectaría su oído y estaría vinculada con un tumor cerebral. La coincidencia con el atentado del francotirador, cuyo disparo rozó la oreja derecha del exmandatario, ha llevado a algunos seguidores a asegurar que el pronóstico se cumplió. Sin embargo, no existen reportes médicos que confirmen pérdida auditiva ni la presencia de un tumor.

En diferentes artículos, como los publicados por Inquisitr, también se menciona que Baba Vanga habló sobre un “peligro para la vida” de un presidente estadounidense, cuya salud estaría amenazada por causas poco claras. La vaguedad de esta afirmación ha permitido interpretaciones flexibles que, según sus defensores, encajarían con los eventos ocurridos a Trump.

El propio exmandatario minimizó el ataque al declarar: “La bala rozó la parte superior de mi oreja derecha”. No obstante, el incidente fue suficiente para alimentar las versiones de que la vidente había anticipado el escenario.

Entre las frases que más circulan se encuentra la supuesta predicción de que “un líder poderoso de Occidente enfrentará un mal que le dañará el cerebro y el oído”. Tras lo sucedido en Butler, esa línea se vinculó directamente con Trump, aunque nunca se ha demostrado que Vanga lo mencionara por su nombre.

Por otra parte, a Trump también se le ha asociado con otra visión que advertía sobre una crisis financiera global en 2025-2026. Según el portal India Times, la mística habría descrito un colapso económico que pondría en aprietos a las principales potencias.

La vida de Baba Vanga

Vangelia Pandeva Dimitrova, su nombre real, nació en 1911 en Strumica, entonces parte del Imperio Otomano y hoy Macedonia del Norte. A los 12 años perdió la visión tras una tormenta que, de acuerdo con relatos locales, la arrastró varios metros y le llenó los ojos de arena.

A partir de ese momento, aseguraba tener dones proféticos que con el tiempo la hicieron famosa en Bulgaria y en gran parte de los Balcanes. Durante su vida recibió a políticos, militares y ciudadanos que buscaban orientación en sus palabras. Falleció en 1996, pero su figura sigue siendo tema de debate por la ambigüedad y popularidad de sus predicciones.

BB