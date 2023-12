El Papa Francisco hizo nuevas declaraciones sobre una posible renuncia a su Pontificado, debido a los problemas de salud que padece y especialmente luego de este año que ha sido difícil para él, como por ejemplo, con la más reciente bronquitis que padeció.

En una entrevista, la periodista Valentina Alazraki cuestionó al Papa Francisco sobre su salud y él respondió que "la vejez no se maquilla", al tiempo que reflexionó sobre la aceptación de los dones que trae esta etapa de vida. Ahora dijo, se debe aceptar, que se puede hacer el bien desde otra perspectiva.

Sin embargo, el Pontífice reconoció que "es verdad que los viajes ahora están repensados", en referencia a los compromisos que tiene por el mundo y en que en fechas recientes ha tenido que cancelar, como el pasado viaje a la conferencia climática COP28 de Dubai, que suspendió por recomendación de sus médicos.

A la pregunta expresa de cómo se siente de salud, Francisco señaló "me siento bien, me siento mejorado". Incluso, reconoció que el médico en ocasiones le dice que es imprudente porque tiene ganas de moverse.

Valentina Alazraki también preguntó al Papa Francisco sobre esa carta que reveló tenía, el año pasado, en la que renuncia al Pontificado si sus condiciones de salud no le permitían seguir con su labor al frente de la Iglesia Católica Universal; y si en este año tan difícil para su salud, él había pensado en firmarla.

El Papa respondió que no y que no se le ocurrió hacerlo durante las enfermedades que ha padecido este 2023. Reconoció el valor de su predecesor, Benedicto XVI, que decidió hacerlo cuando ya no pudo.

"Pido al Señor decir, basta, en algún momento, pero cuando él quiera", declaró Francisco.

El Pontífice hizo una declaración más: ha trabajado con el ceremoniero para su propio funeral. Que anticipó, será mucho más sencillo que como se ha hecho hasta ahora. Además, expresó que su deseo es ser sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, y no al interior de la Basílica de San Pedro, como se ha hecho con los Papas. "Porque es mi gran devoción", dijo.

Con información de Televisa

