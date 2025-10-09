Un terremoto marítimo con una magnitud preliminar de 7.6 sacudió el viernes por la mañana una provincia del sur de Filipinas, según informaron los sismólogos.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Honolulu, indicó que era posible que se produjeran olas peligrosas en un radio de 300 kilómetros (186 millas) del epicentro. Sin embargo, señaló que no existía un peligro mayor de tsunami.

Indicó de la posibilidad de oleas de hasta 3 metros (10 pies) por encima del nivel normal de la marea para algunas costas filipinas cerca del epicentro. También eran posibles olas más pequeñas en Indonesia y Palaos.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología señaló que se esperan daños y réplicas del sismo, el cual tuvo su epicentro a unos 62 kilómetros (38 millas) al sureste del poblado de Manay, en la provincia de Davao Oriental, y fue provocado por el movimiento en una falla a una profundidad superficial de 10 kilómetros (6 millas).

