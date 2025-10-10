Comienza alto al fuego en Gaza; tropas israelíes se repliegan

El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor este viernes a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de los urbes gazatíes, según lo acordado.

"El acuerdo de alto el fuego entró en vigor a las 12:00 horas (9:00 GMT)", confirmó el Ejército, dando inicio a las 72 horas en las que debería producirse la liberación de los 48 rehenes israelíes que continúan en Gaza.

Tras el repliegue de las tropas a la conocida como "línea amarilla" dentro de la Franja -por el color del mapa que ofreció la Casa Blanca al anunciar el acuerdo-, decenas de gazatíes comenzaron a desplazarse al norte, hacia la ciudad de Gaza, por la vía costera de Al Rashid.

Los soldados abandonaron también el puesto de control militar localizado en el Corredor de Netzarim, al sur de la capital. En este primer repliegue, Israel permanece sobre un 53 % del territorio gazatí, si bien antes del alto el fuego dominaban más del 80 %.

El portavoz castrense en árabe, Avichay Adraee, confirmó en un comunicado que la circulación del sur al norte de Gaza está permitida tanto por Rashid como la carretera de Salah al Din, pero advirtió que el norte del enclave -Beit Hanoun, Beit Lahia y Shujaiya- siguen siendo peligrosas debido a la "concentración de tropas"; así como la entrada al mar Mediterráneo.

"También se advierte a los residentes que, en la zona sur de la Franja, es extremadamente peligroso acercarse a la zona del cruce de Rafah, la zona del Corredor de Filadelfia y cualquier concentración de tropas en la región de Jan Yunis", añadió sobre las áreas de donde las fuerzas israelíes no se han retirado.

EFE

Los puntos que componen el Plan de Paz para Gaza

I. Fase Inicial: Alto al Fuego e Intercambio

1. Gaza Desradicalizada: Gaza será una zona libre de terrorismo y no representará una amenaza para sus vecinos.

2. Fin Inmediato de la Guerra: La aceptación de ambas partes implica el cese inmediato de las hostilidades.

3. Retirada Parcial de Israel: Las fuerzas israelíes se retirarán a una “línea acordada” (la “línea amarilla”) para facilitar el intercambio.

4. Liberación de Rehenes: Todos los rehenes israelíes (vivos y muertos) serán devueltos en un plazo de 72 horas.

5. Liberación de Prisioneros Palestinos: Israel excarcelará a 250 presos con cadena perpetua y a mil 700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023.

6. Amnistía para Miembros de Hamás (con condiciones): Miembros de Hamás que se desarmen y busquen la coexistencia pacífica recibirán amnistía, o bien, paso seguro a otros países.

7. Ayuda Humanitaria Total: Se enviará ayuda completa e inmediata a la Franja de Gaza para rehabilitación de infraestructura y hospitales.

8. Distribución de Ayuda: La entrada y distribución de ayuda será gestionada por la ONU y otras agencias, sin interferencia de las partes.

II. Estructura y Estabilidad a Largo Plazo

9. Reconstrucción de Gaza: Se reconstruirá la Franja en beneficio de su población.

10. Comité de Gobernanza Tecnocrática: Gaza será administrada por un comité palestino tecnocrático (apolítico y sin participación de Hamás) para servicios públicos.

11. Junta de la Paz: Este comité operará bajo la supervisión de la “Junta de la Paz” (liderada por Donald Trump), que gestionará la financiación y el marco de la reconstrucción.

12. Plan de Desarrollo Económico: Se creará un plan de desarrollo económico para revitalizar la Franja.

13. Zona Económica Especial: Se establecerá una zona con aranceles y tasas preferenciales para el comercio.

14. Exclusión de Hamás del Gobierno: Hamás y otras facciones renuncian a cualquier papel en la futura gobernanza de Gaza.

15. Destrucción de Infraestructura Militar: Toda la infraestructura militar de Hamás será destruida y no reconstruida.

16. Proceso de Desmilitarización: Se llevará a cabo una desmilitarización de Gaza con observadores independientes.

17. Garantías Regionales: Socios regionales (como Qatar y Egipto) garantizarán que Hamás cumpla sus obligaciones.

18. Fuerzas de Seguridad Palestinas: Se establecerá una fuerza policial palestina acreditada, con apoyo de la Junta de la Paz, para la seguridad interna.

III. Horizonte Político y Futuro

19. No Ocupación ni Anexión: Israel no ocupará ni anexará Gaza y nadie será obligado a abandonar la Franja (los desplazados podrán regresar).

20. Diálogo Político (Estado Palestino): EE. UU. establecerá un diálogo para un horizonte político de coexistencia, creando las condiciones para la autodeterminación y un futuro Estado palestino (sujeto a las reformas de la Autoridad Palestina).