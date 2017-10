"No morirás esta noche": héroe en tiroteo de Las Vegas

"No morirás esta noche, te lo prometo", dijo Bruce Ure, quien salvó a tres personas gravemente heridas en la masacre de Las Vegas; no obstante, asegura ser un héroe común, como tantos en medio de la peor matanza de la historia reciente de Estados Unidos.

A pocos metros del hotel casino Mandalay Bay, flores, globos rojos en forma de corazón y velas encendidas rendían el martes homenaje a los 59 muertos a manos de Stephen Paddock, un contador jubilado de 64 años, jugador inveterado y habitual de los casinos, que el domingo abrió fuego contra miles de asistentes a un concierto de música country.

El área aún estaba bloqueada para permitir que la policía federal (FBI) buscara pistas, bajo el escrutinio de muchas cámaras de televisión. Por encima de ellas, se podía ver la ventana abierta del piso 32, donde el tirador, catalogado de "loco" y "psicópata" por las autoridades, apuntó a la multitud.

"Estábamos tras bastidores, en la sección más cercana al Mandalay Bay", dijo Ure, subcomisario de policía de la ciudad de Seguin, en Texas.

Ure había viajado a la meca del juego y el entretenimiento para asistir al festival "Route 91 Harvest" y todavía tenía la cinta de espectador VIP en su muñeca derecha.

"Era la última noche del concierto, la gran noche", dijo el policía. "Si alguien quería hacer algo grande, era esa noche".

"Una carnicería"

Fue entonces que Ure se dio cuenta de que las balas, "al menos 50 disparos por ráfaga", venían desde arriba y desde atrás. "Yo iba de negro, quizás por eso me salvé", dijo.

Todo era "una carnicería, charcos de sangre" mientras intentaba resguardarse. Y en ese momento vio "un joven de unos 20 años, impactado en el muslo derecho, que se estaba muriendo" y lo sacó fuera del alcance del tirador.

Mientras trataba de contener la sangre, otras dos mujeres se acercaron. Una estaba herida en el pecho, la otra en la espalda.

Sin dudarlo, Ure detuvo a un automóvil que pasaba. "Le dije al conductor: 'Necesito tu coche, tengo tres personas desangrándose'. No hay que pensarlo dos veces: ese tipo fue un héroe, y héroes como él estaban por todas partes esa noche", contó, con la voz temblando de emoción a pesar de una carrera de 33 años en la policía.

En el coche en que se dirigían al hospital más cercano, este subcomisario de Texas sostenía constantemente la mano de una de las dos mujeres.

"Todo el mundo lloraba, yo también, y la señora se quejaba 'Me voy a morir', decía. Pero yo le respondí: 'No esta noche. No morirás esta noche, te lo prometo'".