La celebración de Navidad es una de las más populares en todo el mundo, siendo conmemorada en más de 160 países por millones de personas. En el caso de México, es motivo de mucha alegría, fiesta y de reunión con la familia y amigos. Pero ¿sabías que hay lugares en los que esta fecha pasa desapercibida?

En México no pueden faltar la rica comida y las tradiciones. Sin embargo, hay países en donde esta celebración no se lleva a cabo, o donde incluso está prohibida, debido a que profesan otras religiones o las políticas nacionales no incluyen la Navidad como una celebración nacional. Aquí te contamos más sobre esto.

China

Desde hace 5 años no se celebra Navidad en este país asiático debido a que las autoridades de China pidieron a sus habitantes dejar de lado tradiciones occidentales y promover las de su país. Violar esta regla puede costarte una multa o ser detenido.

Pero lo cierto es que algunos habitantes de China practican el cristianismo, por lo que en ciudades como Hong Kong, Beijing y Shanghái sí se celebra la Navidad, según información de UNAM Global.

Arabia Saudita

Ubicado Medio Oriente, Arabia Saudita es otro de los países en donde celebrar la Navidad está prohibido, y podrías ser perseguido de no acatar esta regla. Incluso existe la "Policía religiosa", que se encarga de detectar cualquier lugar con decoraciones navideñas para aplicar el castigo correspondiente.

Así, las pocas personas que profesan el cristianismo en dicho país deben celebrar la Navidad en privado, evitando hacer demostraciones públicas de su festejo.

La razón principal es que la mayoría de los habitantes de Arabia Saudita profesan el islam.

Tayikistán

Otro país en Asia donde la Navidad está prohibida desde hace 8 años es Tayikistán, gracias a que la mayoría de los habitantes de dicho país profesan la religión musulmana.

En Tayikistán están prohibidos también los fuegos artificiales, comidas festivas, regalos y recaudación de dinero. El simple hecho de aparecer vestido de Papá Noel podría traer un llamado de atención de las autoridades y decomiso del disfraz.

Corea del Norte

Pese a la existencia de un artículo constitucional que defiende el derecho a la libertad de religión, en Corea del Norte celebrar la Navidad puede ser motivo de arresto. Y esto es porque en dicho país se conmemora el nacimiento de la "Sagrada madre de la revolución" en esa fecha.

En 2016, Kim Jong-un decidió cambiar la celebración de Navidad por la conmemoración del natalicio de su abuela Kim-Jong-suk, que nació en Nochebuena y participó en la guerrilla comunista antijaponesa.

El decreto de 2016 también censura cualquier reunión donde se consuma alcohol y se realicen cantos o bailes.

Somalia

Otro país cuya religión no va con la celebración de Navidad es Somalia, en la región de África Oriental.

La religión que se profesa en Somalia es la musulmana suní, que obliga a los creyentes a evitar el consumo de carne de cerdo y de alcohol, y a no participar en juegos de azar. Por ello, desde 2015, la Navidad está prohibida en este país debido a que "todos sus eventos son contrarios a la cultura islámica".

Brunéi

Al igual que Arabia Saudita, este país ubicado en la isla de Borneo, tiene habitantes que celebran la Navidad pero que deben hacerlo en privado.

Celebrar la Navidad públicamente puede costar una multa de hasta 20 mil dólares o cinco años de cárcel, ya que Brunéi obedece al calendario musulmán.

Cada lugar y país del mundo tiene diferentes costumbres y tradiciones con las que convive día tras día, y que pueden ser bastante peculiares en nuestro punto de vista, pero sumamente comunes para quienes habitan en dichos sitios.

SV