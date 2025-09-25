Trump anuncia arancel de 100% a farmacéuticas que no produzcan en EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves la implementación de nuevos aranceles, entre ellos uno del 100% dirigido a medicamentos de compañías que no estén instalando plantas de producción dentro del país.

“A partir del 1 de octubre de 2025 aplicaremos un impuesto del 100% a todo fármaco de marca o con patente, salvo que la empresa se encuentre levantando una fábrica en territorio estadounidense”, escribió en su cuenta de Truth Social.

El mandatario precisó que el concepto de “estar construyendo” se entenderá como haber iniciado las obras o encontrarse en proceso de edificación. Por lo tanto, los productos de aquellas farmacéuticas que ya tengan en marcha sus instalaciones no estarán sujetos al gravamen.

Además, Trump adelantó que se impondrá un arancel adicional del 25% a los camiones pesados fabricados fuera de Estados Unidos.

"Con el fin de proteger a nuestros grandes fabricantes de camiones pesados de la competencia desleal exterior, a partir del 1 de octubre de 2025 impondré un arancel del 25% a todos los ‘camiones pesados (¡grandes!)’ fabricados en otras partes del mundo".

Señaló que, con ese arancel, "nuestros grandes fabricantes de camiones, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros, estarán protegidos de la avalancha de interferencias externas".

Trump indicó que "necesitamos que nuestros camioneros gocen de buena salud financiera y sean fuertes por muchas razones, pero sobre todo por motivos de seguridad nacional".

Asimismo, anunció un arancel de 50% sobre los armarios de cocina y los muebles de baño, así como un arancel del 30% sobre los muebles tapizados, ambos con entrada en vigor el 1 de octubre.

No brindó más detalles sobre cómo funcionarán estos nuevos gravámenes.

YC