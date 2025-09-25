En su conferencia matutina de este jueves, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que 109 mil mexicanos han sido repatriados por Estados Unidos desde el pasado 20 de enero, fecha en la que comenzó la segunda administración del presidente Donald Trump.

La Mandataria explicó que esta cifra se basa en las cartas de repatriación, documento obligatorio que emite la autoridad migratoria al regresar un connacional.

No obstante, aclaró que este número no incluye a todos los mexicanos que han decidido volver por su cuenta o entran por otras vías.

Sheinbaum también explicó que aunque se habla de millones de cruces fronterizos, los datos verificados muestran una disminución en el número de repatriaciones en comparación con administraciones anteriores.

"El mayor momento fue con el expresidente Bill Clinton (1993-2001). Llegaron a entrar a México 1.1 millones de mexicanos en un año", puntualizó.

La mandataria recordó que en diciembre de 2023 hubo hasta 15 mil encuentros fronterizos diarios; y precisó que actualmente este número está entre 200 y 300, "y muchos no son mexicanos".

En agosto pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció una disminución del 91% en el flujo migratorio en la frontera con Estados Unidos, desde el 1 de octubre de 2024, cuando comenzó el Gobierno de Sheinbaum.

Cifras oficiales apuntan que 82 mil 49 mexicanos han sido repatriados en los últimos seis meses.

