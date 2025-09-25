TikTok se queda en EU; Trump firma acuerdo para blindar datos de usuarios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que asegura el uso “seguro” y legal de TikTok en el país, tras concretarse un acuerdo con su empresa matriz, la china ByteDance.

Durante el acto de la firma, el vicepresidente estadounidense, JD Vance —a quien Trump reconoce como pieza clave en la negociación con ByteDance— señaló que “hubo cierta resistencia de China, pero la prioridad siempre fue garantizar la continuidad de TikTok y, al mismo tiempo, proteger la privacidad de los datos de los ciudadanos, conforme a lo que marca la ley”.

Cabe recordar que en 2024 el Congreso determinó que, por motivos de seguridad nacional, TikTok debía suspender operaciones en Estados Unidos a menos que se estableciera una sociedad local independiente de ByteDance, sobre todo en lo relativo al acceso de China a los servidores donde se resguarda la información de los usuarios.

"Este acuerdo significa que los estadounidenses podrán seguir usando TikTok, y con mayor tranquilidad que antes, ya que sus datos estarán protegidos y no serán utilizados como herramienta de propaganda contra la ciudadanía", añadió Vance.

También dijo que Oracle, una de las empresas que participarán la nueva sociedad operadora en EU (de la que Vance dijo que estará valorada en unos "14 mil millones de dólares"), ya almacenaba datos incluso cuando ByteDance controlaba la app en el país norteamericano.

En relación al algoritmo de la popular aplicación de videos, el vicepresidente afirmó que el pacto "garantiza que la (nueva) empresa estadounidense y los inversores estadounidenses tendrán el control total del mismo".

Trump volvió a insistir a su vez en lo que ya dijo el pasado fin de semana, cuando indicó que las tecnológicas Oracle o Dell o el grupo de comunicación del magnate Rupert Murdoch estarán en la junta directiva de la nueva empresa de TikTok en EU, en la cual ByteDance tendrá una presencia mínima.

"Probablemente tenemos entre cuatro y cinco inversores de talla mundial que adoran este país", explicó Trump sobre las futuras empresas participantes.

YC