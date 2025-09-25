Al menos dos estudiantes perdieron la vida y otros tres resultaron heridos este jueves tras un ataque armado registrado en una escuela del estado de Ceará, al noreste de Brasil, de acuerdo con los primeros reportes oficiales.

El incidente tuvo lugar en la Escuela Estatal Luiz Felipe, situada en el barrio Campo dos Velhos, en el municipio de Sobral, durante el horario de descanso.

Según el comunicado difundido por la Secretaría de Seguridad Pública de Ceará, los agresores realizaron los disparos desde la acera del plantel, impactando a las víctimas que se encontraban en el área de estacionamiento.

En la misma nota se informó que a uno de los adolescentes afectados se le incautó una cantidad de droga, una báscula de precisión y un paquete.

La Secretaría informó que se están empleando todos los esfuerzos de las fuerzas de seguridad "para localizar y capturar a los involucrados en las muertes de dos adolescentes, aún no identificados formalmente".

También confirmó que otras tres víctimas sufrieron heridas de bala y fueron trasladadas a centros de salud locales.

Aunque no fueron apuntados los motivos de los hechos, la Secretaría señaló que ya avanzan las investigaciones sobre el caso y que se están realizando los peritajes pertinentes.

El gobernador de Ceará, Elmano de Freitas, lamentó los hechos y los calificó de "gravísimos e intolerables" en un mensaje publicado en las redes sociales.

YC