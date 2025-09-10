Rescatistas indonesios recuperaron este miércoles los cuerpos de al menos 11 personas, mientras que 13 más siguen desaparecidas, tras las inundaciones repentinas que azotaron dos provincias de la nación insular, informaron las autoridades.

Las lluvias torrenciales, que comenzaron el lunes, causaron inundaciones y deslizamientos de tierra en la provincia de Nusa Tenggara Oriental y en la isla turística de Bali.

Tres miembros de una familia fueron encontrados muertos después de que su casa fuera arrastrada, y cinco personas seguían desaparecidas este miércoles en el distrito de Nagekeo de Nusa Tenggara Oriental, dijeron las autoridades.

En Bali, los rescatistas recuperaron ocho cuerpos de varias áreas, y ocho residentes estaban desaparecidos este miércoles, dijo Muhammad Iqbal Simatupang, el jefe de policía de Denpasar, la capital provincial de Bali.

La lluvia ha hecho que los ríos se desborden, arrasando con nueve ciudades y distritos en Bali. Lodo, rocas y árboles cayeron sobre aldeas en las laderas de las montañas, y la crecida de los ríos sumergió al menos 112 vecindarios y provocó varios deslizamientos de tierra, dijo la Agencia de Mitigación de Desastres de Bali en un comunicado.

Cuatro personas estaban en un edificio que se derrumbó y fue arrastrado en el área del mercado de Kumbasari, en el sur de Denpasar, dijo Nyoman Sidakarya, jefe de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Bali.

En videos publicados por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, pueden verse autos flotando en aguas fangosas mientras soldados y rescatistas en botes ayudaban a niños y personas mayores que se vieron obligados a subir a los techos de casas y edificios inundados.

Las graves inundaciones inundaron miles de hogares y edificios en áreas residenciales y lugares turísticos. Las autoridades han cortado la electricidad y el agua, lo que ha obligado a hoteles, restaurantes, hospitales y otras instalaciones públicas a usar generadores, dijo Wayan Koster, el gobernador de Bali.

Se han producido deslizamientos de tierra en 18 vecindarios de los distritos de Karangasem, Gianyar y Badung, arrasando al menos 15 tiendas y casas y provocando daños en varias carreteras y puentes, dijo.

