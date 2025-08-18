Viral: Sujeto contacta a mujer a través de app de citas y la ataca quitándole un ojo

El fiscal del distrito del condado de Orange, David M. Hoovler, anunció el pasado 14 de agosto de 2025 la presentación formal de cargos contra Reggie Florence, un hombre de 28 años residente de Middletown, Nueva York. Florence ha sido acusado de intento de homicidio en segundo grado, además de dos cargos por agresión en primer grado, tras un violento suceso ocurrido días antes.

La agresión tuvo lugar el 3 de agosto de 2025 en la ciudad de Middletown. De acuerdo con los documentos judiciales, el ataque se produjo luego de que Florence contactara a la víctima a través de una aplicación de citas, método comúnmente utilizado en la actualidad para conocer personas. Con la excusa de ofrecerle un masaje, el acusado convenció a la víctima de acudir a su domicilio, donde los acontecimientos tomaron un giro escalofriante.

Una vez dentro de la vivienda, Florence presuntamente arremetió contra la víctima de forma salvaje, utilizando un cuchillo de cocina de grandes dimensiones para apuñalarla repetidamente, primero en la parte posterior del cuello. A pesar de los esfuerzos de la víctima por resistir y defenderse, el agresor continuó atacándola, provocándole heridas profundas en el rostro, torso y ojos.

El ataque dejó como consecuencia lesiones críticas. La víctima perdió uno de sus ojos y sufrió daños físicos severos que, según las autoridades, afectarán de manera permanente su calidad de vida.

La detención y la evidencia recuperada

Los agentes de policía llegaron rápidamente al lugar tras recibir el llamado de emergencia. Al ingresar, encontraron a Florence aún en el lugar del crimen, sosteniendo un forcejeo con el arma blanca junto a la víctima, lo que permitió su arresto inmediato.

Durante la inspección de la escena, las autoridades encontraron productos de limpieza, incluyendo un trapeador, un balde y lejía. La presencia de estos elementos ha sido interpretada como un posible intento por parte del acusado de borrar rastros del crimen, lo que podría sugerir un componente de planificación en sus actos.

Comparecencia judicial y situación legal actual

Florence fue llevado ante el Tribunal del condado de Orange el mismo 14 de agosto, donde se le fijó una fianza elevada: 500 mil dólares en efectivo, 1 millón con garantía total, o 2 millones con garantía parcial. Dada la gravedad de las imputaciones y el riesgo que representa, el acusado fue regresado a la cárcel del condado de Orange, donde permanece a la espera de su próximo paso legal.

La próxima audiencia judicial está agendada para el 28 de agosto de 2025, fecha en la que se prevé que el caso continúe avanzando dentro del sistema penal.

En una declaración pública, el fiscal David M. Hoovler destacó la gravedad de los hechos y la importancia de la rápida intervención policial:

“Es un milagro que las inquietantes acusaciones en este caso no resultaran en la muerte de la víctima. Afortunadamente, la rápida respuesta de las fuerzas del orden no solo garantizó la supervivencia de la víctima, sino que este presunto agresor violento fuera detenido de inmediato. Mientras la víctima continúa recuperándose de las lesiones que le cambiaron la vida, buscaremos que este acusado rinda cuentas por sus atroces crímenes”, expresó Hoovler.

Este caso ha causado gran conmoción en la comunidad de Middletown, donde las autoridades continúan las investigaciones y preparan el juicio contra Florence, acusado de una de las agresiones más graves registradas en la región en los últimos años.

