Evo Morales justifica su candidatura al Senado de Bolivia

El ex presidente boliviano Evo Morales justificó su candidatura a senador en las próximas elecciones en su país, a celebrarse el próximo 3 de mayo, al asegurar que se "blindó" frente a las amenazas de Estados Unidos que lo tiene "en la mira".

"Estados Unidos me tiene en la mira, y yo me acuerdo perfectamente de lo que pasó en Libia y en Iraq. Esa es una de las razones por las que pensé en ser candidato a legislador para blindarme", dijo el ex presidente, Evo Morales, durante una entrevista con el diario argentino La Nación, publicada este martes, y citada por la prensa local.

"La semana pasada tuve una extensa reunión en Buenos Aires con mis abogados, entre ellos el juez español Baltasar Garzón, que me dijo: 'Evo, los gringos no quieren verte ni pintado'. Por eso se consolidó la posibilidad de esta candidatura a diputado o senador", según lo publicado aquí por Página Siete.

Morales fue registrado este lunes como candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) a senador por Cochabamba, de acuerdo con información del Órgano Electoral Plurinacional.

Luis Arce y David Choquehuanca contenderán por la presidencia y vicepresidencia de Bolivia desde el MAS, partido afín a Morales y quien gobierno por 14 años hasta su renuncia y exilio en México y Argentina, país donde reside en la actualidad.

Morales planea regresar al gobierno si el binomio del MAS, conformado por Arce Catacora y Choquehuanca, gana los comicios del 3 de mayo. "Quiero colaborar con mi experiencia de cinco años como diputado para mantener unida a la bancada del MAS", dijo.

Manifestó, durante a entrevista con el diario argentino, que su "gran temor" es que se produzca un fraude en las próximas elecciones generales de Bolivia, y que en el MAS analiza la forma de fiscalizar mejor todo el proceso.

