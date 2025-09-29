Hace unos momentos, la Casa Blanca publicó un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y definir el futuro de Palestina. El plan del presidente Trump incluye un alto el fuego en la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes y el establecimiento de un Gobierno de transición supervisado por una junta presidida por el propio Trump.Estados Unidos se compromete además a mediar entre Israel y Palestina para "una coexistencia pacífica", y abre la puerta a la creación de un Estado palestino.El republicano presentó este plan al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su reunión este lunes en la Casa Blanca y espera respuesta de Hamás.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB