Elecciones USA 2020: Trump se prepara legalmente para desafiar la elección

Este miércoles se celebran las elecciones presidenciales en Estados Unidos y aunque conoceremos al ganador, de manera oficial, hasta dentro de unas semanas, Donald Trump ya anunció que tiene listos a sus abogados para retar la elección.

En un evento de campaña, el actual presidente de Estados Unidos aseguró que "tan pronto como termine la noche, en cuanto termine la elección vamos a ir con nuestros abogados", en referencia al tema de la votación por correo en donde algunos estados permitirán que sigan llegando boletas aún después de que termine la elección de este miércoles.

Trump djo que "no queremos que en estados como Nevada, en donde tienes al líder del club demócrata como gobernador, no queremos estar en una posición donde él tiene permitido ver llegar, todos los días, las boletas y decir 'cielos, si tan solo pudieramos encontrar otras diez mil boletas' (sugiriendo que puede haber fraude en la elección). Nosotros estamos muy bien en Nevada, en Arizona, lo estamos haciendo fantástico en todas partes", aseveró.

"Pero si tomas Nevada o Pensilvania y todos sabemos lo que sucede en Filadelfia, no tenemos que decirlo, pero lo he leído por años y no me parece justo que tengamos que esperar un gran periodo de tiempo después de la elección (para conocer el resultado). Si la gente quería mandar sus boletas por correo, debieron haberlas mandado mucho antes, tuvieron mucho tiempo para hacerlo, no tenían que hacerlo el mismo día cuando podrían haberlo hecho desde hace un mes".

Parece que ahora, los esfuerzos de la campaña de Trump y el Gobierno Federal se enfocan a prepararse para desafiar la validez de las papeletas individuales.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que, durante su campaña, Trump hace mención de un posible fraude a través de la votación por correo, a pesar de que esta fue la manera en que él emitió su voto. De hecho, durante los debates, el republicano llamó a sus seguidores a votar de manera presencial este miércoles para evitar esta práctica.

GC