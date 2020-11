Elecciones USA 2020: Bernie Sanders anticipó en entrevista lo que está sucediendo

No es anormal que, cuando se conoce un sistema electoral y las tendencias de la votación, se puedan predecir escenarios, pero hacerlo con horas, frases y con estados diferentes, es más complicado, pero es precisamente lo que hizo Bernie Sanders.

El político, que peleó con Biden la candidatura presidencial por el partido demócrata, dio una entrevista hace nueve días en el programa de Jimmy Kimmel. Este video se ha hecho viral en redes sociales en las últimas horas debido a la precisión con la que "predijo" el panorama que se vive actualmente en el conteo electoral.

Sanders explicó cómo influiría la elección anticipada, el cambio en los resultados e incluso la reacción de Donald Trump a estas tendencias:

"Esto es algo que me preocupa. Mi visión es que todos los votos deben contarse. Por razones que no tengo tiempo de explicar esta noche, vamos a tener una situación en estados como Pensilvania, Michigan, Wisconsin donde van a recibir grandes cantidades de boletas por correo y a diferencia de otros estados no podrán procesarlas hasta el día de la elección, eso significa que tienes estados lidiando con millones de estas boletas".

El demócrata continuó su exposición explicando que los estudios mostraban la tendencia demócrata que se ha visto hasta ahora de ser los que más votos emitirían de esta manera y que los republicanos irían a los centros de votación.

"Es probable que los primeros votos que se cuenten sean los de esas personas que fueron a los centros" después de esta declaración explicó que "podría ser que a las 10 de la noche del día de la elección Trump esté ganando en Wisconsin, Michigan, Pensilvania y aparecezca en la televisión y diga 'gracias por reelegirme, todo terminó, tengan un lindo día', pero al día siguiente empiecen a contarse esas boletas y Biden gane esos estados, entonces saldrá Trump a decir '¿ven? les dije que todo esto era un fraude, que esas boletas por correo eran un fraude y no me iré de esta oficina' entonces, aunque no sabemos qué pasará, la gente debería saber de esta posibilidad"

Cabe recordar que es justamente lo que dijo Bernie Sanders en esa entrevista lo que está sucediendo.

La madrugada del miércoles, Donald Trump salió a dar un discurso en donde aseguraba que había un "fraude" en la elección, esto a pesar de que, en ese momento, él iba ganando en estados clave como Pensilvania (donde a las 10:15 de la mañana del miércoles, mantiene la ventaja), Wisconsin y Michigan (que hasta este momento son liderados por Joe Biden). Trump aseguró que de ser necesario acudirá a la Suprema Corte y cuestionará la validez de la elección.

