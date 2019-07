EU descarta incluir pregunta sobre ciudadanía en censo de 2020

El Gobierno del presidente de EU, Donald Trump, descartó incluir la polémica pregunta sobre la ciudadanía en el censo de 2020, cuyas versiones en papel empezaron a imprimirse hoy, confirmó a Efe una portavoz del Departamento de Justicia (DOJ, en sus siglas en inglés).

"Podemos confirmar que hemos tomado la decisión de imprimir el cuestionario del censo de 2020 sin la pregunta sobre ciudadanía"

Kelly Laco, portavoz del Departamento de Justicia, ratificó la veracidad de un mensaje de correo electrónico que divulgó hoy un ex letrado del ex presidente Barack Obama (2009-2017), en el que el Gobierno asegura que no incluirá la cuestión.

"Podemos confirmar que hemos tomado la decisión de imprimir el cuestionario del censo de 2020 sin la pregunta sobre ciudadanía y que hemos ordenado a los encargados de imprimir (los documentos) que inicien el proceso", dijo Kate Bailey, abogada del DOJ, en un correo electrónico divulgado en Twitter.

La controversia se remonta a comienzos del año pasado, cuando el Gobierno de Trump anunció su decisión de incluir en el censo una pregunta relativa al estatus legal de los encuestados, lo cual, según el Partido Demócrata, podría llevar a miles de indocumentados a no participar en la consulta.

JM