Destituyen al director de prisiones de EU tras suicidio de Epstein

A poco más de una semana del presunto suicidio del multimillonario Jeffrey Epstein, registrado en su celda, el secretario de Justicia estadunidense, William Bar, destituyó al director de la Agencia Federal de Prisiones, Hugh Hurwitz, del cargo que ocupaba de manera interina desde 2018.

Kathleen Hawk Sawyer, quien dirigió la Agencia entre 1992 y 2003, será quien reemplace a Hurwitz, y él se hará cargo de los programas de reingreso de la misma dependencia, donde colaborará con el secretario de Justicia para instrumentar la Ley de Primer Paso, una propuesta de reforma.

El cambio de funcionarios se decidió luego de que el 10 de agosto, en la Unidad de alojamiento Especial del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, Jeffrey Epstein, de 66 años de edad, falleció por ahorcamiento, lo que supone que los custodios fueron omisos en su cuidado, de acuerdo a reportes del diario El Nuevo Herald.

Aun cuando el secretario de Justicia no dio a conocer un motivo particular sobre este cambio, la semana pasada comentó que se detectaron "irregularidades serias" y en tono molesto expresó que esa prisión, considerada una de las más seguras, "no protegió adecuadamente la seguridad de este prisionero".

Asimismo, consideró que los guardias, de quienes se pidió su baja tras el presunto suicido de Epstein, no realizaron la revisión cada 30 minutos.

Según reportes de Europa Press, el 25 de julio, el magnate fue hallado en su celda semiinconsciente y con huellas en el cuello, por lo que recibió atención médica inmediata. Entre otros cargos fue acusado de tráfico sexual de menores y de liderar una red de explotación de menores entre 2002 y 2005, entre otros.

JM