Chicago: Robert Crimo, de rapero famoso a multihomicida en tiroteo

Después de que un fiscal confirmara que Robert E. Crimo III está acusado de matar a siete personas al disparar en un desfile del Día de la Independencia en un suburbio de Chicago, él también confesó a la policía ser el autor de los disparos.

Además, el juez encargado del caso en Illinois ordenó mantener preso al sospechoso sin la posibilidad de la libertad bajo fianza.

La policía halló los casquillos de 83 proyectiles y tres cargadores de municiones en la azotea desde la cual efectuó los disparos, dijo el fiscal del condado Lake, Ben Dillon.

¿Quién es Robert Crimo, acusado de matar a siete en un tiroteo?

Robert E. Crimo III fue acusado de siete homicidios por los disparos que también provocaron la huida aterrada de cientos de participantes y espectadores del desfile, entre ellos muchos niños con sus padres.

Inmediatamente comenzó la búsqueda en Highland Park, un suburbio de clase media alta a orillas del lago Michigan.

Tiene 22 años, y fue detenido este lunes por el FBI como el autor material del tiroteo ocurrido el 4 de julio en una ciudad cercana a Chicago durante el Día de la Independencia de Estados Unidos.

La matanza de Highland Park, Illinois, se ha saldado con al menos siete muertos y 31 heridos en un ataque que ensombreció la fiesta más patriótica del país.

El sospechoso ha sido identificado como Robert E. Crimo y es el hijo mediano de Robert Crimo, quien se postuló para alcalde de Highland Park en 2019, pero perdió las elecciones.

Robert E. Crimo tiene una entrada dentro de IMDB, que es la fuente más popular y acreditada del mundo para contenido de películas, TV y celebridades. Explora películas y espectáculos de TV populares, noticias de entretenimiento y los últimos premios y eventos.

Era un artista reconocido

Rapero, cantante, compositor, actor y director. En su biografía, escrita por un usuario en IMDB, se asegura que Crimo, de ascendencia italiana y que se hace llamar profesionalmente como Awake The Rappe, es un fenómeno del hip hop y su pieza On My Mind, lanzada en 2018, acumula millones de reproducciones en internet.

La música es una de sus mayores pasiones, ya que se incursionó en este mundo desde que tenía 11 años, según la misma fuente, desde ese momento fue que empezó a subir contenido a las plataformas digitales.

Logrando gran reconocimiento tanto en YouTube como Spotify, de tal manera que actualmente tiene un patrimonio neto de 96 mil euros.

Sin embargo, en la cuenta que tiene de YouTube, que por cierto ya fue eliminada, había diversos videos con contenido violento. Por ejemplo, en uno de los clips, aparecía un monigote al que parecía que lo asesinaba la policía. En otro, titulado Are You Awake (2021), se veía un hombre que apuntaba con un rifle a otra persona, según menciona Fox News.

Un recorte de periódico sobre Lee Harvey Oswald, el asesino del presidente John F. Kennedy, se cuela entre las piezas multimedia que atesoraba Crimo.

Si nos vamos a Spotify, nos dice las estadísticas que Crimo, tiene un promedio de 164 mil 666 oyentes, tiene tres álbumes de 2017, 2018 y 2021.

