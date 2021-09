COVID-19: ¿Con qué vacunas puedes viajar a EU a partir de noviembre?

El gobierno de Estados Unidos anunció que a partir de noviembre relajará las restricciones para que los extranjeros puedan viajar al país siempre y cuando estén completamente vacunados.

Aunque la frontera terrestre con México y Canadá permanece cerrada, excepto para cruces esenciales, los mexicanos han podido viajar a Estados Unidos presentando prueba negativa de COVID-19 realizada no más de 72 horas antes del vuelo.

Sin embargo, esto cambiará con la aplicación de las nuevas reglas, que permitirán los viajes a Estados Unidos de personas procedentes de países como Reino Unido, Brasil, India o China, hasta ahora vetados.

A partir de noviembre -no se ha precisado fecha- podrán viajar a Estados Unidos quienes hayan completado su esquema de vacunación, aunque ello no los exime de tener que presentar prueba negativa de COVID-19, realizada no más de 72 horas antes del vuelo. En su anuncio, el coordinador de la respuesta de la Casa Blanca a la pandemia de coronavirus, Jeff Ziens, dijo que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), están trabajando en las nuevas regulaciones y definir qué vacunas serán aceptadas.

Estados Unidos aprueba las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson (Janssen). Sin embargo, de acuerdo con medios como Bloomberg y CNN, se considerará como personas completamente vacunadas a quienes tengan las dos dosis (o una, en el caso de las de una dosis) de cualquier vacuna avalada, para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esas vacunas son:

Pfizer/BioNTech

AstraZeneca (de AstraZeneca/Oxford)

Janssen (J&J)

Moderna

Sinopharm (de China)

Sinovac/Coronavac (de China)

¿Puedo viajar a EU si me vacuné con Sputnik?

Sin embargo, hay otras vacunas cuya aprobación aún está pendiente por parte de la OMS. Es el caso de la rusa Sputnik V, que se aplica en varios países de Latinoamérica, incluyendo México. Cuba señaló que buscará la aprobación de la OMS para sus vacunas Soberana y Abdala, que ya se aplican en la isla. México está considerando aplicar la Abdala, tras una primera opinión favorable del Comité de Moléculas Nuevas (CMN), de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Por tanto, con estas vacunas no sería posible, a menos que las autoridades sanitarias determinen otra cosa, o que se produzca la aprobación de la OMS; ingresar a Estados Unidos.

