Aunque la temporada invernal aún parece distante, es justamente en el mes de octubre cuando algunos especialistas en salud recomiendan aplicarse las vacunas contra algunos virus que provocan enfermedades respiratorias, como la influenza.

Sin embargo, en el tema de las vacunas existen muchos mitos que médicos buscan desterrar entre la población, por ejemplo, si la aplicación de un biológico ocasiona una enfermedad.

¿La aplicación de una vacuna puede ocasionar enfermedad?

Médicos indicaron que las vacunas protegen contra padecimientos que provocaban alta mortalidad o males severos, sin embargo, consideran que se debe desterrar el mito de que vacunarse favorece cuadros muy graves de gripe o catarro, ya que la vacuna por sí misma no puede causar enfermedad .

Para que una vacuna desarrolle toda su potencia, expresaron especialistas, deben pasar cuando menos dos semanas para que el sistema inmunológico de un organismo sano esté preparado para desarrollar defensas.

Especialistas de salud invitan a la población asegurada al sistema de salud del IMSS o cualquier otro organismo, a vacunarse así como a fortalecer su aparato respiratorio e inmunológico a través de buena alimentación e hidratación, además de cuidarse de posibles infecciones respiratorias y evitar asistir a lugares concurridos por el riesgo de contagio.

Con información del IMSS

