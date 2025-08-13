Un joven de 19 años, identificado como Esteban Yepes Palacio, perdió la vida tras ser atacado en plena vía pública por un hombre en situación de calle, en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, Colombia. El hecho, que quedó grabado por cámaras de seguridad, tuvo lugar el pasado lunes alrededor de las 14:00 horas locales, en la carrera 51 con calle 53, en el barrio Villa Paula, una zona céntrica de la localidad.

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por las autoridades, el suceso se habría originado cuando Esteban, que paseaba a su perro frente a un local veterinario, se negó a darle una moneda al agresor, identificado como William de Jesús Cadavid, de aproximadamente 70 años.

Testigos afirmaron que, tras la negativa, el hombre atacó al joven con un arma blanca, provocándole una herida fatal en el cuello. La víctima intentó huir y recoger a su perro, que había soltado después del ataque, pero la gravedad de la lesión hizo que se desplomara pocos metros más adelante, falleciendo en el lugar a pesar de los intentos de transeúntes por auxiliarlo.

No obstante, las grabaciones de las cámaras de seguridad han generado dudas sobre la versión inicial, ya que en ellas no se observa un intercambio previo de palabras entre el agresor y el joven, lo que ha llevado a especular que podría tratarse de un ataque sin motivo aparente.

Consternación en Itagüi: habitante de calle asesinó a un menor de edad en plena vía pública https://t.co/bvitSJe6KI— DiariOriente (@diarioriente) August 11, 2025

Captura en tiempo récord del sospechoso

¡Capturado en tiempo récord! Gracias a la acción conjunta entre la Policía, el Ejército y la Secretaría de Seguridad de Itagüí, y al seguimiento por el sistema de cámaras de seguridad, se logró el arresto de la persona que presuntamente asesinó a un adolescente en la zona Centro… pic.twitter.com/OSd08H8vt4— Alcaldía de Itagüí (@AlcaldiaItagui) August 11, 2025

Esteban, originario de Concordia, en el suroeste antioqueño, residía en Itagüí junto a sus padres y su hermana. Según medios locales que conversaron con sus allegados, era recordado por su amabilidad y respeto. Se había graduado en el colegio El Rosario de Itagüí y mantenía una relación cercana con su municipio natal, al que solía regresar para visitar a familiares y amigos.

Las autoridades resaltaron la rápida detención del presunto homicida, ocurrida en el sector de Peldar, cerca del Puente Fundadores en Envigado, a pocos kilómetros del lugar del crimen. La captura fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Policía Metropolitana, el Ejército y la Secretaría de Seguridad de Itagüí, con el apoyo del sistema de videovigilancia de ambos municipios.

El detenido, William de Jesús Cadavid, enfrenta cargos por homicidio agravado y ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su proceso judicial.

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Andrés Otálvaro, destacó la eficacia del operativo conjunto, mientras que la Alcaldía de Itagüí y la Secretaría de Seguridad de Envigado informaron sobre el hecho en la red social X, subrayando la relevancia de las cámaras de seguridad y la acción coordinada para lograr la aprehensión. Según cifras de la Policía Metropolitana, este crimen eleva a ocho el número de homicidios registrados en Itagüí en lo que va de 2025.

BB