Acusan que niños migrantes son drogados en centros de detención

De acuerdo con documentos de una demanda, recuperados por The Huffington Post, el personal que trabaja para la Oficina de Instalación de Refugiados de Estados Unidos (ORR en inglés) droga rutinariamente con psicotrópicos a niños migrantes sin el consentimiento de sus padres.

Presionado por la ola de críticas en EU y el mundo por su política de separar a niños migrantes de sus familias en la frontera con México, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este miércoles un decreto para frenar esta práctica. Aun así, días antes, él y sus funcionarios insistían en que la medida era humanitaria y los menores retenidos recibían cuidados adecuados.

Sin embargo, una demanda contra el "acuerdo de Flores", firmado en 1997 y que establece que los menores no acompañados detenidos en la frontera sólo pueden ser privados de libertad durante 20 días, busca frenar una larga lista de presuntas malas prácticas en las instalaciones de la ORR, que ya tienen numerosas denuncias. Entre las acusaciones más graves se señala que los menores migrantes son drogados sin su consentimiento, apunta el Huffington Post.

Un niño citado en la demanda consultada por ese diario, dijo que llegó a tomar hasta nueve píldoras por la mañana y otras siete por la noche, sin saber cuál era el medicamento.

"La ORR administra rutinariamente a niños medicamentos psicotrópicos sin autorización legal", se lee en un documento presentado en la demanda el 16 de abril.

"El organismo no requiere ni pide el consentimiento de un padre antes de medicar al niño, ni busca la autoridad legal para consentir en nombre de los padres. En cambio, la ORR o el personal del establecimiento firman formularios de ‘consentimiento’, ungiéndose a sí mismos con la ‘autoridad’ necesaria para administrar drogas psicotrópicas a niños retenidos", señala el documento.

La mayoría de las denuncias acusan al Centro de Tratamiento Residencial Shiloh, en Manvel, Texas. Pero los abogados del caso "Flores", que tienen acceso a los registros médicos de sus clientes, dicen que el problema es generalizado entre los centros manejados por la ORR.

"No es específico de Shiloh", informó al Huffington Post Holly Cooper, una de los abogados que representan a niños en este caso. Los abogados han visto el uso de medicamentos psicotrópicos en todas las instalaciones donde el gobierno federal tiene menores migrantes, pero señalaron que los únicos casos de inyecciones forzadas que documentaron ocurrieron en Shiloh.

Un niño, identificado en los registros judiciales como Julio "Z.", dijo que el personal de dicha instalación lo tiró al piso y lo obligó a tomar medicamentos. Además, vio al personal abrir la boca de otro niño para obligarlo a tragar una pastilla. Cuando Julio intentó rechazar el medicamento, el doctor sólo lo ignoró.

"Me dijeron que si no tomaba el medicamento no podía irme. Que la única forma en que podía salir de Shiloh era si tomaba las píldoras", explicó Julio.