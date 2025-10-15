En México, la CURP Biométrica será un nuevo documento de identificación oficial que pretende modernizar el formato original de la Clave Única de Registro de Población (CURP), añadiendo información biométrica para reforzar la seguridad y facilitar el reconocimiento de los ciudadanos mexicanos.

Te puede interesar: Banxico retira los billetes de 20 pesos azules por esta razón

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, a partir del 16 de octubre comenzará a operar la primera prueba piloto de expedición de la CURP Biométrica. Aunque de momento no será obligatorio tramitarla, es importante que la población esté informada sobre el proceso, especialmente los padres o tutores legales de los menores de edad.

A diferencia de los adultos, el trámite para los niños y adolescentes de México será un tanto distinto.

Arturo Arce Vargas, director general del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), aseguró que aunque la CURP Biométrica estará disponible para cualquier individuo que la solicite, en el caso de los menores de edad el proceso contará con algunas excepciones en el formato.

Arce Vargas destacó que los recién nacidos y niños menores de 5 años no podrán brindar sus datos biométricos, por lo que su CURP no contará con esa información.

Según confirmó, no se incluirán en la nueva base de datos de la CURP las huellas digitales ni el escaneo del iris de los menores de 5 años, debido a que a esa edad los datos biométricos suelen no ser muy precisos, por lo que es preferible tomarlos una vez que pueden cumplir con el objetivo de ser identificables.

No obstante, sí contará con la demás información requerida, como el nombre, fecha y lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad y la fotografía digital, la cual se recomienda actualizar cada año para mantener una versión reciente de la apariencia del menor.

En el caso de niños mayores de 5 años y adolescentes, sí se recopilarán los datos biométricos.

Cualquier menor de 18 años deberá estar acompañado durante todo el trámite por uno de sus padres o, en ciertos casos, por su tutor legal.

El trámite para obtener la CURP Biométrica, como se mencionó anteriormente, es totalmente voluntario y gratuito; sin embargo, las autoridades advirtieron que en el futuro será obligatorio para realizar otras diligencias gubernamentales , por lo que se recomienda obtenerla lo antes posible.

Para solicitarla, solo debes hacer una cita en línea a través del enlace https://citas.renapo.gob.mx/citas/ y presentar los siguientes documentos:

Del padre y del menor:

Acta de nacimiento certificada y actualizada.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP tradicional validada ante el Registro Nacional de Población (RENAPO).

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de 3 meses.

Del padre o tutor:

Correo electrónico activo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP